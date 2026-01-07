Las trabajadoras de las 'escoletes' externalizadas de Palma pasarán de cobrar 1.100 euros a cerca de 1.500

La Junta de Govern ha aprobado este miércoles los pliegos del nuevo contrato de gestión de las 'escoletes' infantiles municipales externalizadas, "que incorporan mejoras sustanciales en las condiciones laborales del personal educativo, así como del resto del personal del servicio, y que suponen un incremento presupuestario de cerca de 2 millones de euros respecto a la licitación anterior", ha subrayado el Ayuntamiento de Palma.

El año pasado estas trabajadoras mantuvieron una huelga de dos meses para reclamar las mejoras salariales que ahora se recogen en el nuevo contrato. De este modo, y tras semanas de negociaciones con los sindicatos, estas profesionales tendrán un incremento sustancial.

En concreto, hasta ahora percibían en torno a 17.000 euros anuales brutos y pasarán a cobrar 20.051 euros en catorce pagas. Ese incremento se debe a la mejora contemplada en el convenio estatal, así como a un complemento autonómico de trescientos euros al mes. "Es una subida notable. Antes cobraban 1.100 euros netos y ahora estarán en torno a 1.500", ha señalado la regidora de Educación y Servicios Sociales, Lourdes Roca.

El nuevo contrato se licitará para la gestión integral del servicio de 0 a 3 años de las siguientes escoletas municipales: s’Arenal, Ciutat Antiga, Santa Creu, Maria Mut, Son Fuster, Son Ferriol, Son Espanyolet y Can Alonso. El servicio incluye la atención educativa, el servicio de cocina y alimentación con productos de proximidad a través del Proyecto Escudella, la limpieza y el mantenimiento ordinario de los centros, el apoyo al proceso de escolarización y la atención a las familias.

Roca ha destacado que "esta aprobación da cumplimiento al compromiso firme de este equipo de gobierno de poner fin a una situación que se había prolongado durante más de ocho años, con diferencias salariales y unas condiciones laborales claramente insuficientes".

Roca ha recordado que el contrato vigente, firmado en 2022 durante la anterior legislatura, se limitaba a reproducir las condiciones del acuerdo de 2016. "Desde el primer momento, consideramos insuficientes las condiciones laborales existentes y hemos trabajado para corregirlas dentro del marco legal", ha señalado.

Más puntuación para las empresas licitadoras

En este sentido, la regidora ha destacado que el nuevo contrato incorpora el aumento salarial contemplado en el convenio estatal, así como una adenda específica que reconoce la insularidad mediante la aplicación de un complemento autonómico aprobado por el Govern balear.

Además, incluye diversas mejoras en cuanto al mantenimiento y los recursos materiales.

De igual forma, los pliegos incorporan como criterio de adjudicación la mejora de las condiciones salariales del personal más allá de lo establecido en el convenio, permitiendo que las empresas licitadoras presenten ofertas con incrementos mensuales por trabajador, que se valorarán de forma objetiva en el proceso de adjudicación.

El nuevo contrato tendrá una duración inicial de dos años, con inicio previsto a finales de febrero, y podrá ser objeto de prórroga hasta un máximo de dos años adicionales, mediante dos prórrogas de un año cada una.

El presupuesto base de licitación asciende a 11.786.161,76 euros para dos años, lo que supone casi 2 millones de euros más que la licitación de 2022. En caso de ejecutarse las dos prórrogas previstas, el importe total podría alcanzar los 23,57 millones de euros, frente a los 20,34 millones del contrato anterior.

Los pliegos detallan los requisitos del personal educativo —maestro de Educación Infantil, técnico en Educación Infantil y personal de apoyo especializado—, así como del personal no docente, que incluye cocina, limpieza y mantenimiento.

Entre las mejoras que se valorarán en el proceso de adjudicación cabe también destacar la incorporación de un Plan de coordinación del modelo de inclusión para las ocho escuelas infantiles, con una figura especialista de referencia, con formación universitaria y experiencia específica en educación inclusiva en la primera infancia.

"El contrato garantiza la continuidad de la línea educativa del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles de Palma (PMEI), centrada en el desarrollo integral, la atención a la diversidad, la igualdad de oportunidades y la conciliación familiar, así como el refuerzo de la coordinación con los distintos servicios de atención social de la ciudad para la intervención con los niños y sus familias que presentan necesidades específicas de apoyo educativo", ha destacado el Ayuntamiento.

"Con este nuevo contrato no solo mejoramos las condiciones laborales del personal, cumpliendo con sus reivindicaciones, sino que reforzamos la gestión de un servicio público de calidad y con más recursos", ha concluido Roca.