Estos son los dos nuevos artistas confirmados para las fiestas de Sant Sebastià 2026 de Palma

El Ayuntamiento de Palma también ha querido tener este 6 de enero, día de Reyes, un pequeño detalle con la ciudadanía. A través de su cuenta de Instagram, en Consistorio ha hecho públicos los nombres de dos artistas que actuarán en las fiestas de Sant Sebastià 2026, que contará con un programa de activiaddes y eventos que arrancará el próximo día 11 y finalizará el día 24.

Hace escasos días se confirmaba que el grupo Crystal Fighters será uno de los artistas internacionales del programa musical y encabezará uno de los conciertos principales de las celebraciones en honor al patrón de la ciudad. La banda ofrecerá un concierto gratuito el próximo viernes 16 de enero en la plaza de España, una cita que marcará el inicio oficial del calendario festivo.

Desde el Ayuntamiento recordaron que el año pasado se incorporó por primera vez el llamado "concierto de ‘sus’", con el objetivo de ampliar la diversidad de géneros y nombres presentes en el programa. En esa línea, la elección de Crystal Fighters refuerza la apuesta por propuestas con tirón festivalero y proyección internacional.

Nuevos artistas confirmados

El día 19, jornada de revetlla, Palma se convertirá en un microfestival de música con conciertos en varios de los lugares más representativos y emblemáticos de la ciudad. Tal y como ha confirmado Cort a través de redes sociales, Pitxorines y Guaraná formarán parte del cartel de las fiestas de Sant Sebastià.

Pitxorines ofrecerá su actuación en la plaza Major, mientras que Guaraná hará lo propio en la plaza Rei Juan Carlos I.

Fechas clave del programa de Sant Sebastià 2026

Según avanzó el Consistorio, las fiestas arrancarán el 10 de enero con el "pregonet", y continuarán el 11 de enero con el Sant Sebastià Petit, dedicado al público infantil.

El 16 de enero llegará el concierto de Crystal Fighters en la plaza de España, que compartirá escenario con otros artistas destacados que se anunciarán más adelante. Al día siguiente, 17 de enero, será el turno de los ya consolidados tardeos.

La Revetla de Sant Sebastià se celebrará el 19 de enero, con actuaciones musicales repartidas por distintas plazas y zonas de la ciudad. Los nombres de los artistas que actuarán en estos conciertos se desvelarán próximamente. El programa festivo se cerrará el 24 de enero con el tradicional correfoc.