La magia ya recorre las calles de Palma en una tarde de invierno marcada por el frío y por un cielo traicionero que ha dejado caer algo de lluvia horas antes de la llegada de Sus Majestades de Oriente. Alrededor de las 18 horas, la ilusión ha vuelto a desembarcar en el Moll Vell con la llegada de los Reyes Magos, dando inicio a una de las citas más esperadas del año en Ciutat. Bien abrigadas, miles de familias se arremolinan desde primera hora de la tarde a lo largo del recorrido, mientras los más pequeños aguardan con los ojos bien abiertos el arranque de la cabalgata de 2026.

FOTOS | La ilusión echa a andar en Palma con la llegada de los Reyes Magos / Ana B. Muñoz

Melchor, Gaspar y Baltasar han desembarcado en el Moll Vell bajo un cielo amenazante y han sido recibidos por cientos de niños que les esperaban pese a la llovizna que ha caido instantes antes de su llegada. A continuación, el alcalde de Palma, Jaime Martinez, les ha entregado las llaves de la ciudad para que esta noche nadie se quede sin regalo.

Ana B. Muñoz

El Ayuntamiento de Palma ha apostado este año por una cabalgata de grandes dimensiones, con una macrocabalgata que en esta edición cuenta con 22 carrozas de nueva creación, cinco más que el año pasado, y más de 50 vestuarios completamente renovados. El despliegue se deja notar desde los primeros minutos del desfile, que avanza por la avenida Antoni Maura rumbo al paseo del Born, con un séquito real que repartirá a lo largo del recorrido más de 4.000 kilos de caramelos, parte de ellos sin gluten, para garantizar que todos los niños y niñas puedan disfrutar del momento.

El itinerario previsto lleva a la comitiva por algunos de los puntos más céntricos y concurridos de Palma, como la plaza Juan Carlos I, la calle Unión, Ramblas, la avenida Jaume III o el paseo de Mallorca, antes de regresar hacia el Born y la plaza de la Reina. Finalmente, los Reyes Magos se dirigirán a Cort, donde está previsto que saluden desde el balcón del Ayuntamiento. Todo ello bajo la atenta mirada de un tiempo plenamente invernal, con temperaturas bajas y la amenaza de posibles lluvias, en una jornada en la que la emoción vuelve a imponerse al frío en las calles de la ciudad.