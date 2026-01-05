Consulta los cortes de tráfico en Palma por la Cabalgata de los Reyes Magos

La cabalgata de Reyes provocará cortes de tráfico y desvío de autobuses este lunes en Palma, según ha informado en una nota de prensa el Ayuntamiento de Palma.

Hay que recordar que el recorrido de la cabalgata transcurrirá por el Moll Vell, Avinguda Antoni Maura, Passeig des Born, calle Unió, Rambles, Baró de Pinopar, Avinguda Alemanya, Passeig Mallorca, Avinguda Jaume III, plaça Joan Carles I, Born y Cort.

Estos son los cortes de tráfico en Palma por la cabalgata de Reyes

A partir de las 13.00 horas se cerrarán la avenida Antoni Maura en ambos sentidos, Jaume III, Born, Unió, plaza Weiler y La Rambla , así como la calle Baró de Pinopar y el Passeig Mallorca por el lado interior. También se cerrará avenida Alemanya desde Comte Sallent y desde General Riera, y avenida Portugal desde plaza del Fortí y desde Passeig Mallorca.

desde Se prevé la apertura del tráfico en el Passeig Marítim a las 19.00 horas y la apertura completa de las avenidas a las 21.00 horas. La cabalgata finalizará alrededor de las 22.00 horas.

Cabalgata de los Reyes Magos en Palma / Manu Mielniezuk

Cierre de parkings en Palma

Además, se realizarán cierres temporales en varios parkings: Parc de la Mar --cierre de salida hacia avenida Antoni Maura desde las 13.00 hasta la reapertura--, plaça Major --cierre de salida hacia la Rambla desde las 13.00 hasta la reapertura-- y Via Roma --cierre de salida hacia calle Baró de Pinopar desde las 13.00 hasta la reapertura--.

Estaciones de Bicipalma afectadas y desvíos de la EMT

Las estaciones de Bicipalma también se verán afectadas: plaza de la Reina (estación 49) desde las 15.00 hasta la reapertura, Joan Carles I (estación 46) desde las 08.00 hasta la apertura, Via Roma (estación 51) desde las 15.00 hasta la reapertura y Jaume III (estación 45) desde las 15.00 hasta la apertura.

En este sentido, la EMT Palma desviará temporalmente varias líneas de autobús debido a las restricciones de tráfico.

Entre las 13.00 y las 22.00 horas, las líneas A1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 25, 30, 35, 46 y 47 circularán parcialmente desviadas. La línea A1 (Aeroport-Palma Centre) finalizará su ruta en plaça d'Espanya y la iniciará en la parada 598. La línea L3 comenzará y finalizará en la parada 110 de plaça d'Espanya, y las líneas L25 y L35 lo harán desde la parada 455 de plaça d'Espanya. La línea CC no prestará servicio durante estas horas, reanudándose al día siguiente.

Asimismo, se producirán desvíos puntuales en los siguientes barrios, que afectarán a distintas líneas:

Es Molinar (18, 27, 28 y 35)

S'Arenal de Llucmajor (A2 y 23)

Es Pil·larí (31 y 32)

Sa Indioteria (L10, L11 y L34)

Sant Jordi (14 y 31)

Son Sardina (12)

Son Ferriol (14)

Es Rafal (5 y 34)

Can Pastilla (A2, 31, 32 y 35)

Establiments (L16)

Son Rapinya (L7)

Por todo ello, el Ayuntamiento de Palma recomienda a los usuarios consultar los desvíos y avisos publicados en la web, la app y redes sociales de la EMT, así como en las paradas afectadas.

Para facilitar el acceso a la cabalgata mediante transporte público, la EMT llevará a cabo refuerzos especiales en los principales corredores de circulación en las horas previas al evento.