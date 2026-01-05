El popular bar Three Lions del Paseo Marítimo pierde la licencia de café concierto tras las denuncias de los vecinos por ruidos

Ha sido un camino largo, plagado de denuncias por ruidos e informes remitidos al Ayuntamiento de Palma. Pero finalmente la Associació de Veïns del Passeig Marítim de Palma ha conseguido que prevalezca el derecho al descanso.

El Ayuntamiento de Palma ha revocado la licencia de café concierto del bar Three Lions del Paseo Marítimo, ubicado en el número 3 de la calle Gabriel Roca, que podrá volver a abrir sus puertas al público, pero renovando la autorización desde el principio, insonorizando completamente el local y ajustándose a un nuevo horario de bar hasta las doce de la noche.

Lo explica Antonio Ruiz, presidente de la entidad vecinal del Paseo Marítimo. "El problema del Three Lions era que su licencia estuvo mal concedida desde un principio, porque no se pueden otorgar licencias de café concierto a dos locales ubicados a menos de 50 metros de distancia el uno del otro. Y la del local colindante, Shamrock, fue concedida con anterioridad a la de Three Lions", detalla Ruiz. "Además, en esta autorización se indicaba que el acceso del local se efectuaba por la calle Torrent y que la del Paseo Marítimo era una salida de emergencia, cuando cualquiera que visite el local sabe perfectamente que el acceso principal estaba en el Marítimo", sostiene.

Antoni Ruiz, presidente de la Associació de Veïns del Passeig Marítim, detalla que en los edificios residenciales próximos al local "se llegaron a medir por la noche 60 decibelios en el interior de las viviendas". Por lo que se felicita de que finalmente haya prevalecido el derecho al descanso.

Fachada del antiguo Bar Garito de Can Barbarà, hoy sin actividad / Miguel Vicens

Caduca la licencia del Café Garito

El caso del Café Garito es diferente, explica Ruiz. El local ha perdido su licencia por inactividad, tras dos años cerrado al público. "Cuando vuelva a abrir deberá tramitar su licencia desde el principio, con las nuevas condiciones del Ayuntamiento. Estamos satisfechos porque también fue objeto por parte de los vecinos de la zona de denuncias por ruido. Pero tanto el caso del Three Lions como el del Bar Garito no son cosas que se consigan de un día para otro", comenta. Y subraya todas las denuncias por ruido y eleboración de informes que han tenido que gestionar los vecinos para proteger su derecho al descanso.

El presidente de la Associació de Veïns del Passeig Marítim dice que la entidad en estos momentos se siente escuchada tanto por la Autoridad Portuaria como por el Ayuntamiento de Palma. Y defiende que el nuevo Paseo Marítimo merece otro tipo de locales que respeten a los vecinos, no creen conflictos "y la calidad se les suponga".

La progresiva renovación de los locales del Paseo Marítimo

No obstante, está convencido de que el cambio se producirá poco a poco. Y cita como pasos positivos en este sentido los nuevos concursos para renovar el Bar Marítimo o el restaurante-cafetería situado junto a la desembocadura del torrente de Sant Magí. También el anuncio de la instalación del restaurante Roka en el antiguo solar de la discoteca Pachá, bajo los jardines de Natzaret, o la inminente apertura de los nuevos restaurantes y locales comerciales del renovado Club de Mar, con la nueva pasarela que conectará la sede social de la marina privada con el Paseo Marítimo. Sin olvidar tampoco la renovación del Muelle de las Golondrinas con el nuevo concurso y la prohibición de la actividad de las party boats, resume el dirigente vecinal.