Infraestructuras
Amplían el parque de calistenia del Palau d’Esports de Son Moix
El Institut Municipal de l’Esport (IME) ha ampliado el parque de calistenia del Palau Municipal de Esports de Son Moix para dar respuesta a la creciente demanda de esta instalación. Por primera vez, se han incorporado dos nuevos módulos específicamente diseñados para personas con movilidad reducida, con el objetivo de fomentar un deporte más inclusivo y accesible. El conjunto instalado cuenta con 10 postes y barras paralelas inclinadas.
