Amplían el parque de calistenia del Palau d'Esports de Son Moix

Amplían el parque de calistenia del Palau d’Esports de Son Moix .

Amplían el parque de calistenia del Palau d’Esports de Son Moix . / IME

Redacción Palma

El Institut Municipal de l’Esport (IME) ha ampliado el parque de calistenia del Palau Municipal de Esports de Son Moix para dar respuesta a la creciente demanda de esta instalación. Por primera vez, se han incorporado dos nuevos módulos específicamente diseñados para personas con movilidad reducida, con el objetivo de fomentar un deporte más inclusivo y accesible. El conjunto instalado cuenta con 10 postes y barras paralelas inclinadas.

Amplían el parque de calistenia del Palau d’Esports de Son Moix

