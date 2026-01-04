Así será la Fortalesa del Temple, el nuevo museo que explicará la Edad Media en Palma

Palma abrirá en 2026 el Centro de Interpretación de la Fortalesa del Temple, un museo dedicado a la historia de la ciudad en la Edad Media y que empezará en el propio edificio, las Torres del Temple, que acaba de ser sometido a una reforma integral.

Formará parte de una red de museos de la ciudad a la que también se incorporarán el futuro Centro de Interpretación de la plaza Major, el Castell de Bellver y Can Serra.

El área de Cultura que dirige Javier Bonet tiene a punto un proyecto de museización que define qué se exhibirá en cada sala y qué oferta divulgativa propondrá a los ciudadanos interesados en la Edad Media. Será "un museo del siglo XXI" que se propone ir más allá de una simple exposición de objetos.

Recreación de una de las salas del futuro centro de interpretación. / DM

El futuro centro de interpretación se construye a partir del propio edificio, la antigua Almudaina de Gumara, una fortificación de doble puerta por la que se entraba a la Madina Mayurqa de época islámica. Con la conquista de Mallorca por Jaume I, Gumara fue entregada a los caballeros de la Orden del Temple, que convirtieron el recinto en su fortaleza y sede. De ahí procede el topónimo con el que se conoce al histórico inmueble y que ha perdurado hasta el día de hoy.

Posteriormente fue cárcel y sede del Tribunal de la Inquisición. Antes de su compra por parte del Ayuntamiento en 2007 había acogido viviendas.

La rehabilitación del edificio ha sacado a la luz joyas ocultas como unas pinturas de época islámica y las almenas originales de la Edad Media que coronaban la fachada. Los trabajos también han permitido recuperar arcos, dinteles, sillería y parte de unas escaleras. Estos elementos originales son el punto de partida del futuro museo.

Se plantea un recorrido cronológico que explicará la evolución del edificio y, en paralelo, la historia medieval de Palma, sus principales protagonistas, la vida cotidiana y las huellas del periodo que aún se conservan en la ciudad. El museo se plantea como una "inmersión sensorial" que permitirá al visitante conocer el crecimiento de Madina Mayurqa, los hechos y personajes que la forjaron, y cómo evolucionó a lo largo de la Edad Media.

El museo explicará el germen y expansión de la ciudad islámica, años de asaltos y convivencia entre diferentes culturas y religiones. También abordará la conquista de Jaume I y el posterior reparto de la ciudad, la presencia de los templarios en Palma y su drástica desaparición iniciado el siglo XIV.

Cultura pretende que el visitante realice un recorrido "multisensorial". El punto de partida será una sala en la que se proyectarán en el suelo y en el muro diversas imágenes de la ciudad que explicarán su contexto histórico y la transformación de la trama urbana. También se contará la historia de las Torres del Temple, desde su construcción hasta la actualidad. Todo ello con locución y efectos especiales sonoros y lumínicos.

Serán paradas obligatorias del recorrido la conquista en 902 de Isam al-Jaulani, que instauró el califato omeya de Córdoba; el asalto pisanocatalán de 1114 ; siglos XII-XIII, con la dinastía de los Banu Ganiya y la realidad almohade; la conquista de Jaume I en 1229 y la incorporación a la Corona de Aragón; periodo de cruzadas y desaparición de la Orden en 1308; y el periodo final medieval con la llegada de la Orden de Jerusalén.

También habrá espacio para explicar la vida cotidiana a través diversos estímulos sensoriales como tarros de olores, el canto del almuédano o sonido de barcos en el mar.

El Centro de Interpretación de la Fortalesa del Temple contará con una colección de objetos en exposición, originales y reproducciones. Físicos o animados, como el retablo de san Bernardo, la pintura mallorquina más antigua conservada. Un audiovisual simulará la obra en cuanto a tamaño, marcado e instalación, y explicará sus características.

También se mostrarán algunos capiteles medievales que serán cedidos en depósito permanente por el Museo de Mallorca.

La Orden del Temple tendrá mucho protagonismo en el futuro museo. Se explicará el ascenso y la caída de una de las órdenes militares más poderosas de la Edad Media, el día a día en la encomienda del Temple de Mallorca y su papel en aquella sociedad palmesana.

Habrá nombres propios, como el de los tres Grandes Maestres de la Orden de San Juan de Malta nacidos en Palma: Rafael Cotoner y de Oleza (1660 - 1663), Nicolás Cotoner y de Oleza (1663 – 1680) y Raimondo Despuig y Martín de Marcilla (1736 – 1741). Aparecerán en retratos o en animaciones audiovisuales mediante Inteligencia Artificial.

Algunas salas tendrán una luz tenue para recrear los antiguos templos medievales, tal como muestra esta recreación. / DM

Se explicará el crecimiento que sufre la ciudad durante la Edad Media y la Edad Moderna dentro de sus murallas, con la aparición de edificios religiosos y civiles, la Llotja, el Consolat de Mar, el Bastió de Sant Pere, el acutal Ayuntamiento de Palma o la Seu. Así como cambios urbanos tan importantes fue el desvío de sa Riera y el refuerzo de la muralla entre los siglos XVI a XVIII.

Y se destaca la importancia marítima de la ciudad dentro del Mediterráneo, con el puerto como punto de encuentro de armadores, corsarios y militares.

El edificio también contará su historia y los elementos originales rescatados durante la rehabilitación (arcos, escudos, pinturas) se resaltarán con una iluminación específica. Asimismo, contarán con cartelas didácticos que contendrán explicaciones con diferentes recursos que faciliten su comprensión.

Crear "una atmósfera única y elegante"

El departamento de Cultura trabaja en el diseño de un museo "que tiene como objetivo crear una atmósfera única y elegante que respete y potencie el entorno histórico del edificio". Para ello utilizará recursos como telas que colgarán del techo y llegarán hasta tierra, "inspiradas en los trazos y capas de los caballeros y en las vestimentas árabes" o una luz tenue que recuerde el ambiente de los antiguos templos.

Los paneles estarán suspendidos con tensores para no interferir visualmente con la arquitectura original. También se dispondrán paneles transparentes sujetados por una base de piedra. Y se proponen proyecciones sobre el pavimento y paredes de la sala. Se trata de que el espacio "mantenga su esencia histórica a la vez que ofrece una experiencia estética y educativa".

Gracias a la reforma han salido a la luz restos de pinturas de época islámica. / B. Ramon

Cultura prevé que "la mayor parte de las visitas a la exposición estará constituida por familias y turistas". Para los que deseen información más detallada sobre el contenido del museo la tendrán disponible a lo largo del recorrido accediendo con un código QR.

El proyecto de museización del Centro de Interpretación de la Fortalesa del Temple está listo. Con la reforma del edificio finalizada, la ciudad contará en breve con un nuevo museo.