Los pajes de los Reyes Magos recogen las cartas del buzón real en la plaza de Cort

Los pajes de los Reyes Magos visitaron ayer al mediodía la plaza de Cort para recoger las cartas escritas por los niños y niñas de Palma y depositadas en el buzón real.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, dio la bienvenida a las 12.00 horas a los tres enviados de los Magos de Oriente, en una plaza de Cort ya muy concurrida a esa hora, en la que se sucedían los espectáculos de animación musical.

Tras la recepción con el alcalde, los pajes reales saludaron a los más jóvenes congregados junto al Ayuntamiento, atendieron su catarata de peticiones de última hora y, lo más importante, se llevaron todas las cartas que guardaba el buzón real de Cort, con las peticiones y deseos de todos los niños.

Los Reyes Magos llegarán a Palma mañana a las 18.00 horas, puntuales para el inicio de la cabalgata. A esa hora, Melchor, Gaspar y Baltasar desembarcarán en el Moll Vell y, desde allí, recorrerán las principales vías de la ciudad en una cabalgata formada por 24 carrozas, 22 de ellas nuevas.

El recorrido de la cabalgata ha sido planificado para ofrecer una experiencia cómoda y segura, especialmente pensada para el público infantil, sin perder agilidad en el desarrollo del desfile. El inicio tendrá lugar tras la llegada de Sus Majestades al Moll Vell, desde donde el séquito real avanzará por la avenida Antoni Maura hasta alcanzar el paseo del Born, uno de los espacios más céntricos y transitados de Palma.

Desde allí, la cabalgata atravesará la plaza de Juan Carlos I y continuará por la calle de la Unión, enlazando con la Rambla. El itinerario seguirá por la calle del Barón de Pinopar y se abrirá paso por las principales vías que rodean el casco antiguo, como la avenida de Alemania, la avenida de Portugal y el paseo de Mallorca.

El desfile también recorrerá la avenida Jaume III, uno de los principales ejes comerciales de la ciudad, antes de enfilar de nuevo hacia la plaza de Juan Carlos I, el paseo del Born y la plaza de la Reina, para que, finalmente, los Reyes Magos se dirijan hacia Cort, donde saludarán desde el balcón a los presentes.

El Ayuntamiento de Palma recomienda a todos los que deseen asistir a la cabalgata de Reyes que utilicen el transporte público para desplazarse y que, durante el acto, se sitúen detrás de las barreras de protección para su seguridad. n