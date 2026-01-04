Cort aplaza al lunes la Cursa Infantil de Reis debido al mal tiempo

El Ayuntamiento de Palma ha decidido aplazar al lunes 5 de enero, a las 11.00 horas, la Cursa Infantil de Reis, debido al mal tiempo previsto este domingo, y se celebrará en el Velódromo de Son Moix.

La Cursa Infantil de Reis estaba previsto que tuviera lugar este domingo, 4 de enero, a las 11.00 horas, en la avenida Bartomeu Riutort, 43, de Can Pastilla. Sin embargo, según han informado desde el consistorio palmesano a los medios de comunicación, con motivo de la previsión meteorológica para esta jornada, se ha aplazado.

De este modo, finalmente, la carrera se celebrará el lunes 5 de enero, a las 11.00 horas, en el Velódromo de Son Moix, y, como estaba previsto inicialmente, al acto acudirá el alcalde de Palma, Jaime Martínez. También, se prevé la asistencia de la ciclista Mavi García, madrina de honor de la XVI Cursa Infantil de Reis de Palma.

La Cursa Infantil de Reis es una prueba gratuita y no competitiva, dirigida a niños de 0 a 12 años, estructurada en distintas categorías con recorridos adaptados a cada franja de edad.

Las pruebas comenzarán a las 11.00 horas con la categoría de 11 a 12 años, que recorrerá una distancia de 800 metros; a las 11.15 horas será el turno de los participantes de 8 a 10 años, con un recorrido de 600 metros; y a las 11.30 horas se celebrarán las carreras para los niños y niñas de 6 a 7 años, con una distancia de 400 metros.

A las 11.45 horas tendrán lugar las pruebas para la categoría de 4 a 5 años, también con un recorrido de 400 metros, y a las 12.00 horas se disputarán las carreras para los participantes de 0 a 3 años, con una distancia de 200 metros. En las dos últimas categorías, los niños deberán participar acompañados por un adulto.

En la Cursa Infantil de Reis podrán participar hasta 1.050 niños, que deberán haberse inscrito previamente. Todos los apuntados en las carreras podrán recoger su dorsal desde las 09.30 horas y hasta máximo 30 minutos antes del inicio de su prueba.

Todos los participantes recibirán asimismo una camiseta conmemorativa, una medalla de participación y una merienda saludable, gracias a la colaboración de Quely y Mercapalma, y se habilitarán puntos de agua potable durante el desarrollo de la prueba.

Además, el evento contará con actividades complementarias y con la presencia de un paje real, que recogerá las cartas dirigidas a los Reyes Magos de Oriente.