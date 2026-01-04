Más de un centenar de personas rinden homenaje a Aurora Picornell y las Roges del Molinar: "Se han convertido en un símbolo"
Representantes de partidos de izquierda y asociaciones sociales recordaron la figura de las cinco mujeres asesinadas y su significado para la Mallorca actual.
La noche de Reyes de 1937 fue de todo menos mágica. Un asesinato múltiple sucedió en Mallorca, otro más que añadir a la lista de muertos por la sangre y fuego que dominaba al país durante la Guerra Civil.
Aurora Picornell, Catalina Flaquer Pascual, sus hijas Antònia y Maria Pascual Flaquer y Berlamina González fueron fusiladas por parte de los falangistas. Las conocidas como ‘las Roges del Molinar’ fueron víctimas del lema Tutti i rossi fucilati (todos los rojos fusilados) que gritaba el fascista infernal Conde Rossi.
Más de un centenar de personas vencieron al frío que cortaba la carne y al viento helado para participar este domingo en el homenaje a Aurora Picornell y les Roges del Molinar, organizado por Col·lectiu Aurora Picornell, Partido Comunista de España (PCE) y Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB), en el Born del Molinar. En el acto los representantes también se acordaron del conflicto americano y quisieron condenar el ataque de Estados Unidos a Venezuela por violar el derecho internacional.
Un ramo de flores y una bandera republicana abrazaban el busto de Aurora Picornell, lugar desde el que se realizó el homenaje. La escultura se ha convertido en el saco de boxeo de grupúsculos de extrema derecha cercanos al nazismo. El busto ha sido vandalizada en numerosas ocasiones; apareciendo con pintadas nazis y esvásticas pintadas de color negro, o golpeada con saña a base de martillazos, o golpes de una barra de hierro,
"Atacar el busto de una mujer asesinada es propio de seres abominables. El crecimiento del fascismo en Europa y América nos deja perplejos", ha afirmado la coordinadora de Esquerra Unida de Mallorca, Ana Ordóñez, quien también ha abogado por la creación de un frente común de las izquierdas para frenar a la extrema derecha: "Si no luchamos juntos contra ellos, nos matarán por separado".
En la misma línea, la presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, ha defendido que "el mejor homenaje a Aurora es luchar contra el fascismo" y ha subrayado que "la solidaridad entre las izquierdas es imprescindible". Oliver ha criticado además la derogación de la Ley de Memoria Democrática, denunciando que "lo que hace el PP de la mano de Vox es derogar derechos humanos".
También ha intervenido Ajo Monzó, la impulsora de la iniciativa de depositar un ramo de flores cada sábado en el busto de la luchadora antifascista fusilada por los franquistas en 1937. "Llevamos flores para que Aurora no esté sola, sobre todo frente a los ataques de gente que seguramente ni siquiera la conoce", ha sentenciado Monzó.
Otros representantes de partidos de izquierda tomaron la palabra durante el acto, entre ellos Jesús Jurado (Podemos), Rosa Cursach (Més per Mallorca) y Omar Lamín (PSIB). Los tres coincidieron en destacar a les roges del Molinar "como un símbolo" de la memoria democrática y denunciaron los ataques de la extrema derecha, señalando a Vox Mallorca por su "discurso y actitudes fascistas".
Cabe recordar que en el seno del partido de extrema derecha sigue ocupando un cargo institucional el conseller del Consell de Mallorca, David Gil, quien llegó a calificar el golpe de Estado de 1936 como una “última cruzada de liberación”. Asimismo, el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, no dimitió a pesar de que finalmente vaya a sentarse en el banquillo de los acusados por un presunto delito de odio tras romper la fotografía de Aurora Picornell.
