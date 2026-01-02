Las lluvias navideñas alivian la situación de los embalses de Gorg Blau y Cúber

Las abundantes precipitaciones registradas durante las fiestas navideñas en Mallorca permitieron cerrar el año 2025 con una ligera mejora en el estado de los embalses de la Serra de Tramuntana, que abastecen a Palma y a buena parte de la isla. A fecha de 29 de diciembre, el embalse del Gorg Blau se situaba al 43,9% de su capacidad, mientras que el de Cúber alcanzaba el 33,03%, según los últimos datos disponibles.

La evolución de las reservas confirma una cierta tendencia al alza iniciada tras las intensas lluvias de finales de octubre y principios de noviembre, cuando el paso de una DANA y varios episodios de precipitaciones copiosas permitieron frenar una situación que había llegado a ser crítica. El pasado 22 de octubre, ambos embalses marcaron su mínimo anual: el Gorg Blau descendió hasta el 22% de su capacidad y Cúber se situó en el 31,74%, unos niveles que llevaron al Ayuntamiento de Palma a lanzar la voz de alarma por la escasez de recursos hídricos.

Desde entonces, las lluvias han ido aportando oxígeno a las reservas. Tras los episodios del 28 de octubre, el 1 de noviembre y el 12 de noviembre, los datos de Emaya reflejaban ya una primera recuperación, con el Gorg Blau alcanzando el 30,09% y Cúber el 34,99%. No obstante, ha sido el tramo final del año, marcado por unas Navidades especialmente lluviosas en la isla, el que ha permitido un repunte más notable, sobre todo en el Gorg Blau, que ha incrementado de forma significativa su nivel de almacenamiento.

En el caso de Cúber, la evolución ha sido más contenida, manteniéndose en torno a un tercio de su capacidad, lo que evidencia que la recuperación del sistema hídrico sigue siendo desigual y dependiente de la continuidad de las precipitaciones.

Pese a la mejora registrada, desde las administraciones y los gestores del agua se insiste en la prudencia. Los niveles actuales, aunque más holgados que hace dos meses, aún están lejos de una situación óptima, por lo que se mantiene el llamamiento a un uso responsable del agua.