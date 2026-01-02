Todo lo que debes saber sobre la Cabalgata de los Reyes Magos de Palma

La cabalgata de los Reyes Magos de Palma es uno de los momentos más mágicos del año en Ciutat. Memorable y emocionante para los más pequeños, que pueden ver como Sus Majestades de Oriente desfilan por las céntricas calles de Ciutat y se preparan para una larga noche de trabajo.

Este año, el Ayuntamiento de Palma ha tirado la casa por la ventana para preparar una macrocabalgata de Reyes Magos. La edición de 2026 contará con 22 carrozas de nueva creación, cinco más que en 2025, más de 50 vestuarios completamente renovados y un presupuesto total de 834.900 euros.

El momento más esperado llegará el 5 de enero, cuando los Reyes Magos de Oriente desembarquen en el Moll Vell a las 18.00 horas , manteniendo el punto de partida histórico y dando inicio a un desfile que recorrerá las calles de Palma repartiendo más de 4.000 kilos de caramelos, una parte de ellos sin gluten, para garantizar la accesibilidad de todos los niños y niñas.

Recorrido

El recorrido de la cabalgata ha sido planificado para ofrecer una experiencia cómoda y segura, especialmente pensada para el público infantil, sin perder agilidad en el desarrollo del desfile. El inicio tendrá lugar tras la llegada de Sus Majestades al Moll Vell, desde donde el séquito real avanzará por la avenida Antoni Maura hasta alcanzar el paseo del Born, uno de los espacios más céntricos y transitados de Palma.

Desde allí, la cabalgata atravesará la plaza del Rey Juan Carlos I y continuará por la calle de la Unión, enlazando con la Rambla. El itinerario seguirá por la calle del Barón de Pinopar y se abrirá paso por las principales vías que rodean el casco antiguo, como la avenida de Alemania, la avenida de Portugal y el paseo de Mallorca. El desfile también recorrerá la avenida Jaume III, uno de los principales ejes comerciales de la ciudad, antes de enfilar de nuevo hacia la plaza del Rey Juan Carlos I, el paseo del Born y la plaza de la Reina, para que, finalmente, los Reyes Magos se dirigirán hacia Cort, donde saludarán desde el balcón a los presentes.

Tiempo

Según la AEMET, Mallorca encara un cambio de tiempo en pleno arranque del año. Tras unos días relativamente estables, la llegada de una masa de aire muy frío a partir del lunes 5 de enero, día de la llegada de los Reyes Magos, podría dejar la primera nevada de 2026 en la isla, aunque es mucho más probable que sea en zonas altas de la Serra de Tramuntana que no en la ciudad. No obstante, existe la posibilidad de que las lluvias afecten al desarrollo normal de la cabalgata de Reyes.

Consejos

Antes de salir de casa lo mejor es saber cómo y dónde se quiere ir. La cabalgata recorre las grandes calles de Palma y, por tanto, son muchos los lugares en los que uno puede colocarse.

En función de eso, debe planificarse si se prefiere ir en transporte público o en coche. Dependiendo del lugar, quizás sea más cómodo ir en tren o en bus con tal de evitar los atascos masivos que se producen año tras año al término de la celebración, aunque también puede optarse por usar el coche, aparcar en un aparcamiento público y salir con un poco más de antelación con tal de evitar los colapsos, siempre que el aparcamiento esté situado cerca del lugar en el que se quieran colocar para ver la cabalgata.

Para los que llevan varias ediciones a sus espaldas, llegar mínimo media hora antes es una obligación. Miles de personas acuden al centro para disfrutar de la cabalgata, por lo que llegar a las 18, cuando atracan los Reyes Magos en el Moll Vell, puede resultar un tanto arriesgado.

La mejor recomendación es llegar con tiempo, poder pasear con calma hasta el lugar escogido para ver las carrozas y colocarse tranquilamente en el mismo, evitando el tumulto de gente que se forma frente a las barreras.

Mantente siempre detrás de las barreras de seguridad y evita invadir la calzada. No permitas que los niños se acerquen demasiado a las carrozas para recoger caramelos u objetos lanzados durante el desfile, pues puede resultar peligroso si se acercan demasiado.

Para los más pequeños recoger caramelos resulta ser una de las actividades más divertidas de la cabalgata. En vez de llevar un paraguas boca abajo, que puede resultar molesto para las personas cercanas, se pueden llevar bolsas de plástico en las que los niños pueden ir guardando sus caramelos o, en su defecto el carbón.