Cuenta atrás para la Cabalgata: las carrozas de los Reyes Magos de Palma, casi listas para salir el día 5

Flamantes, imponentes y, sobre todo, de nueva creación. Las carrozas de la Cabalgata de Reyes Magos de Palma ya están prácticamente listas. A pocos días del gran desfile, solo faltan "cuatro detalles finales" antes de que este sábado se proceda a su montaje definitivo.

Un total de 14 personas fijas han trabajado durante más de tres meses en la construcción de las carrozas, a las que se han sumado electricistas y otros profesionales especializados en fases concretas del proceso. Cada carroza requiere entre una y dos semanas de trabajo, en un espacio donde se preparan las ilusiones que pronto recorrerán las calles de Palma.

La principal novedad de este año es el lugar de construcción. Por primera vez, las carrozas se han elaborado en Motorworld, en la antigua fábrica de Coca-Cola, un espacio amplio que ha permitido trabajar con mayor comodidad. Así lo ha destacado el gerente de Grup Trui, Miki Jaume, quien ha subrayado el esfuerzo del equipo: "Llevamos más de tres meses trabajando cómodos para crear la magia de las carrozas. Es un gran trabajo y una novedad poder hacerlo en este espacio".

Este año, la Cabalgata de Reyes Magos de Palma se enmarca en el programa titulado «La llum d’orient i els oficis d’arrel», una propuesta que busca recuperar y enriquecer la tradición mallorquina, poniendo en valor los oficios, las costumbres y la identidad cultural de la isla. El desfile contará con 22 carrozas de nueva creación, cinco más que en 2024, más de 50 vestuarios completamente renovados y un presupuesto total de 834.900 euros. En total, sumando las carrozas de entidades colaboradoras, participarán 24 carrozas, además de un autobús y dos trenes.

El momento más esperado llegará el 5 de enero, cuando los Reyes Magos de Oriente desembarquen en el Moll Vell a las 18.00 horas , manteniendo el punto de partida histórico y dando inicio a un desfile que recorrerá las calles de Palma repartiendo más de 4.000 kilos de caramelos, una parte de ellos sin gluten, para garantizar la accesibilidad de todos los niños y niñas.

La regidora de Educación y Participación Ciudadana, Lourdes Roca, destacó que se trata de "una edición completamente nueva, más espectacular y con más carrozas", además de reforzar su carácter inclusivo, con zonas habilitadas para personas con movilidad reducida y personas mayores.

Por su parte, el director artístico de la cabalgata, Daniel Puig, calificó el proyecto como "un trabajo muy duro" pero ilusionante: "Será uno de los espectáculos de movimiento más grandes de todo el Estado". Puig explicó que se trata de un proyecto pensado a tres años, en el que la inversión permitirá ir contando una historia ligada a la luz de Oriente, los oficios de raíz y la magia de los Reyes, dando especial protagonismo a las tradiciones mallorquinas.

Personajes en la cabalgata de Reyes Magos

El recorrido se abrirá con un tramo institucional protagonizado por figuras tradicionales como gigantes y caparrots, acompañados por música en directo y otros elementos del séquito municipal. A continuación, el desfile dará paso al bloque más fantástico, con comparsas, actuaciones sobre ruedas y voces en directo, además de carrozas temáticas inspiradas en estrellas, escenas del belén y ángeles cantores, junto a otras dedicadas a oficios de raíz como la panadería, la cerámica o el tejido artesanal.

También estarán presentes propuestas originales como el Trenet dels xumets, las Cartes voladores y las carrozas de Sus Majestades los Reyes Magos, diseñadas con iconografía y colores propios de cada uno. El desfile incluirá personajes singulares y formaciones visuales de gran formato, además de la colaboración de entidades locales. El cierre llegará con una secuencia final marcada por la música de percusión, la Mina de Carbó y la presencia del Patge Sord, intérprete de lengua de signos, reforzando el carácter inclusivo de la cabalgata.