Crystal Fighters abrirá las fiestas de Sant Sebastià de Palma con un concierto gratuito
La banda anglo-española actuará el 16 de enero en la plaza de España en el primero de los grandes conciertos del programa
El Ayuntamiento irá desvelando de forma progresiva el resto de artistas del cartel de la 'revetla'
Palma dará el pistoletazo de salida a las fiestas de Sant Sebastià 2026 con un concierto de altura. El grupo Crystal Fighters será uno de los artistas internacionales del programa musical y encabezará uno de los conciertos principales de las celebraciones en honor al patrón de la ciudad. La banda ofrecerá un concierto gratuito el próximo viernes 16 de enero en la plaza de España, una cita que marcará el inicio oficial del calendario festivo.
Desde el Ayuntamiento recuerdan que el año pasado se incorporó por primera vez el llamado “concierto de ‘sus’”, con el objetivo de ampliar la diversidad de géneros y nombres presentes en el programa. En esa línea, la elección de Crystal Fighters refuerza la apuesta por propuestas con tirón festivalero y proyección internacional.
Un nombre imprescindible de los festivales
Crystal Fighters es una banda anglo-española de indie rock y música electrónica, formada en 2007 entre Londres y Navarra. El grupo es conocido por temas como You And I y Love Is All I Got, y por un estilo muy personal que mezcla electrónica y música de baile con el folk vasco tradicional, incorporando instrumentos como la txalaparta y el txistu, junto a sintetizadores, guitarras y percusión.
Con una trayectoria consolidada en grandes festivales internacionales, el grupo destaca también por la energía de sus directos y la conexión que genera con el público, un factor clave en una fiesta que cada año reúne a miles de personas en las calles y plazas de Palma.
Fechas clave del programa de Sant Sebastià 2026
Según avanza el consistorio, las fiestas arrancarán el 10 de enero con el “pregonet”, y continuarán el 11 de enero con el Sant Sebastià Petit, dedicado al público infantil.
El 16 de enero llegará el concierto de Crystal Fighters en la plaza de España, que compartirá escenario con otros artistas destacados que se anunciarán más adelante. Al día siguiente, 17 de enero, será el turno de los ya consolidados “tardeos”.
La Revetla de Sant Sebastià se celebrará el 19 de enero, con actuaciones musicales repartidas por distintas plazas y zonas de la ciudad. Los nombres de los artistas que actuarán en estos conciertos se desvelarán próximamente.
El programa festivo se cerrará el 24 de enero con el tradicional correfoc.
