El restaurante del museo es Baluard aumenta con una segunda terraza la ocupación del espacio público sobre la muralla de Palma
El local de restauración aumenta con diez nuevas mesas, colocadas bajo el ficus, el aforo de 150 comensales de la instalación principal
El museo es Baluard señala que esta segunda instalación ya estaba en el pliego de condiciones del concurso que ganó el grupo Tragaluz en 2021
El restaurante del Museo es Baluard, inaugurado el pasado mes de abril por el grupo Tragaluz, ha aumentado con una segunda terraza la ocupación del espacio público protegido sobre el balcón de la muralla renacentista de Palma, declarada Bien de Interés Cultural. Y lo ha hecho con la colocación de diez mesas adicionales circulares de madera y las correspondientes sillas de asiento y respaldo de tela de estilo menorquín, mobiliario que se agrupa, separado de la tarima de terraza principal, alrededor del ficus que crece en el centro del espacio.
Fuentes del Museo es Baluard han confirmado a este diario que esta segunda terraza ya estaba prevista en el pliego de condiciones del concurso, convocado el 16 de septiembre de 2021 por la Fundación Es Baluard, durante la pasada legislatura del Pacto, y adjudicado al grupo Tragaluz de restauranción, que firmó el contrato en mayo de 2022.
Por su parte, fuentes del negocio de restauración, han matizado igualmente que la nueva terraza tiene un carácter temporal y no permanente, cuenta con las autorizaciones necesarias y se utilizan cuando algún cliente solo quiere tomar alguna bebida, café o refresco y no sentarse en el restaurante para comer. El restaurante Mariluz, que así se denomina, tiene una capacidad, sin contar con los nuevos asientos, para 150 comensales, 50 en los dos módulos interiores, y 100 más en la terraza exterior sobre el entarimado de madera.
La ejecución del proyecto fue paralizada en septiembre de 2023 tras la denuncia de ARCA, que consideró "invasiva, desafortunada y colonizadora" la intervención sobre la muralla, declarada Bien de Interés Cultural, una denuncia que amparó el departamento de Patrimonio del Consell de Mallorca, que previamente le había dado luz verde, al constatar que el proyecto había convertido en una estructura fija una instalación que debía ser reversible. La empresa adjudicataria aceptó los argumentos del Consell y realizó los cambios necesarios, hasta que el restaurante abrió sus puertas el pasado mes de abril.
ARCA defiende que el proyecto es "un despropósito"
La institución proteccionista, que ya conocía de los pliegos de la adjudicación la posibilidad de que el restaurante abriera una segunda terraza móvil en la terraza del Baluard, considera un "despropósito" todo el proyecto "por el poco respeto que demuestra hacia el patrimonio protegido de Palma", ha lamentado a este diario la presidenta de la entidad, Àngels Fermoselle, "como si solo se pudiera utilizar el espacio público protegido para hacer terrazas".
ARCA interpuso en noviembre de 2024 un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de la gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma de otorgar licencia de obras al nuevo restaurante del museo es Baluard.
La entidad proteccionista consideró que la instalación, en su conjunto y pese a las correcciones ejecutadas, incumple la Ley de Patrimonio por el protagonismo que se otorga sobre un bien patrimonial que goza de la máxima protección existente. Y que a la vez contraviene también la propia ordenanza municipal de terrazas, en un caso en el que es la propia administración quien impulsa la instalación, a través de la Fundación es Baluard, de la que forma parte el Ayuntamiento de Palma, el Consell de Mallorca y el Govern.
