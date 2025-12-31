Los palmesanos ante la subida de los precios para la cena de Nochevieja: “Me he gastado 40 euros en huesos para el consomé”

Cati está sentada en un banco dentro del Mercado de Pere Garau en Palma. Ve cómo las personas van de un puesto a otro completando la lista de la compra para la cena de Nochevieja. Observa en silencio el cambio el cambio de paradigma de la sociedad. “La gente ya no hace aquellas locuras de antes. Antes compraban piezas enteras, ahora solo trocitos”, es una voz autorizada porque trabajó hasta que se jubiló hace doce años en la Carnisseria Cati de este mercado. Los problemas: una subida de precios descontrolada para llenar el carro, las familias cada vez tienen menos hijos y el aumento de los menús para llevar que ahorran las tareas en la cocina.

Aún así, los palmesanos quieren hacer un esfuerzo para seguir celebrando y reunirse todos juntos en la última noche del año, que siempre es especial. Adela, que ha comprado gran parte de los productos para la cena de Nochevieja en Pere Garau, se ha llevado un susto al pagar en la carnicería: “Me he gastado 40 euros en huesos para el consomé. He comprado espinazo de cerdo, una carcasa de pavo y un osobuco que sí tiene un poco de carne que se puede desmigar. Al ver el precio me he quedado sorprendida. Todo ha subido mucho. Si compras pescado fresco y marisco se te va una gran parte del presupuesto. De primero comeremos este consomé, luego haremos una picada con jamón, queso y algo de marisco y para acabar un solomillo a la pimienta. Seremos cinco”.

Alejandro, que tiene unos cuarenta años, hace cola en una carnicería de Pere Garau. Tiene las ideas claras para cenar esta Nochevieja: “Somos de menú fijo. Cada año hacemos lo mismo”. Por eso, él sabe a la perfección cuánto se han encarecido los productos: “De primero comeremos angulas y el plato principal será un solomillo con patata y boniato. A lo mejor el año pasado me gasté 30 euros en la carne y en 2025 de 40 y largos no bajará. Se nota mucho la subida de precios”. Aprovecha para mandar un último mensaje: “Hay que seguir con las tradiciones y fomentar la compra y el producto local”.

Compra en el Mercat de l'Olivar

La escalada de los precios se nota en el Mercat de l’Olivar, el más concurrido de Palma. Las colas son las mismas y Alberto y Guillermina, que en unos días se casarán, tienen decidido su menú para este Nochevieja: “Lechona”. “Se ha notado el aumento de los precios, pero es en estos momentos en los que sube todo es cuando más hay que celebrar y hay que estar unidos porque estamos bien. Nos reuniremos 19 personas. Hemos venido a comprar aquí porque nos lo había recomendado un amigo”, aseguran ambos.

Alberto y Guillermina, en el Mercat de l'Olivar / DMA

Unos metros más lejos y con el trabajo hecho están Rosa y Manuel, madre e hijo. Rosa no tiene que preparar la cena de Nochevieja, en cambio Manuel sí. “Hemos comprado los ingredientes para hacer un steak tartar, tartaletas de salmón y pan con queso. Se nota la subida de precios”, cuentan y añaden: “La Nochevieja se celebra porque es una tradición y con el tiempo se mantienen. Se podría dejar de hacer. No pasaría nada, pero siempre la hemos hecho y la seguiremos haciendo”.