Festa de l'Estendard: El obispo de Mallorca pide una respuesta "humana y sin prejuicios" a la situación migratoria en Baleares

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha aprovechado la misa solemne de la Festa de l’Estendard para lanzar un mensaje contundente: la situación migratoria interpela directamente a la sociedad mallorquina y exige una respuesta conjunta basada en la acogida, la dignidad humana y el diálogo.

La homilía se ha pronunciado en la Catedral de Mallorca, ante una amplia representación institucional que, como cada 31 de diciembre, ha asistido al oficio religioso que forma parte de los actos oficiales del día grande de Palma. Taltavull ha situado su reflexión en el contexto actual de la isla, marcada por la llegada masiva de inmigrantes y por un fenómeno migratorio que, ha advertido, "pone a prueba nuestra capacidad de acogida".

"¿Cómo acogemos a quienes llegan en condiciones inhumanas?"

El obispo ha recordado que Baleares recibe cada año millones de turistas, pero ha llamado la atención sobre otra realidad: "La pregunta es cómo acogemos a las más de 7.000 personas que han llegado en condiciones precarias y, a veces, inhumanas, y con el dolor de quienes han perdido la vida en la travesía del desierto o del mar", ha manifestado.

Taltavull ha insistido en que este drama se interpone en "los nuevos tiempos" y no puede abordarse desde el miedo o el rechazo. "No podemos huir de los problemas. El Evangelio nos pide afrontarlos con solidaridad y confianza", ha afirmado, subrayando que la Iglesia ya participa en tareas de acompañamiento y acogida a través de voluntariado e instituciones diocesanas. Como ejemplo de esa realidad, el obispo ha señalado que un tercio del clero en Mallorca procede de otros países, una circunstancia que, a su juicio, refleja el cambio social que vive la isla.

Contra la crispación

En uno de los pasajes más contundentes de la homilía, Taltavull ha advertido del riesgo de caer en la polarización y el enfrentamiento verbal: "Nuestra voluntad de encontrar soluciones no puede pasar por un diálogo envenenado de insultos y reproches, que solo conducen a la crispación", ha señalado. Ha reclamado una actitud "limpia de prejuicios" y centrada en las personas que llegan a las islas en estas condiciones.

El obispo ha defendido que regular la convivencia es necesario, pero siempre desde el "respeto a los derechos humanos": "Son personas, y los derechos valen para todos, como también los deberes". En este sentido, ha apelado a las instituciones y a la sociedad a "construir y no levantar muros que separan".

Taltavull ha hecho referencia a la conmemoración histórica del Estendard y ha afirmado que la "conquista" que necesita hoy la sociedad es muy distinta: "Una conquista pacífica, sin violencia física, verbal ni en redes sociales, basada en la palabra, el servicio y el amor humilde".

Ha mostrado también su preocupación por el clima internacional y la normalización del lenguaje bélico. Frente a ello, ha defendido una cultura de paz y ha recordado que "la seguridad y el progreso solo son posibles desde la justicia y el diálogo".

Propone una mesa de diálogo por la paz

Como propuesta, el obispo ha planteado la creación de una mesa de diálogo por la paz, la inclusión y la convivencia, tanto a nivel insular como en ámbitos más reducidos. Un espacio permanente, ha explicado, que permita analizar la realidad social, formular propuestas y ayudar a quienes deben tomar decisiones desde distintos ámbitos.

"La Iglesia puede ofrecer humildemente los valores del Evangelio y del pensamiento social cristiano para avanzar juntos", ha sostenido Taltavull, que ha apelado a la empatía, la escucha y el respeto como bases para este diálogo.