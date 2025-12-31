Los comerciantes de los mercados de Palma ante la subida de precios: “Los productos cuestan más, pero ganamos menos”

Las colas y la subida de precios para comprar el menú o los últimos productos para esta Nochevieja no se está notando en los bolsillos de los fruteros, pescaderos, charcuteros, carniceros ni panaderos. “Cuesta más, pero ganamos menos”, sentencia Jaume Aguiló, de la Carnicería Ca’n Jaume, y presidente de la Asociación de Comerciantes del Mercat de l’Olivar. “Hay más gente que el año pasado, gastan por el estilo, y lo único es que hoy en día para los vendedores, los márgenes son más pequeños”, asegura Aguiló.

“Los precios han subido porque la materia prima del sector primario se ha encarecido mucho. La comida de los animales ha aumentado. Esto tiene que repercutir en su precio. Hemos vendido más o menos la misma cantidad. El consumidor encuentra que ha subido todo, pero el beneficio que tenemos nosotros es un poco inferior al que teníamos”, apunta.

Las preferencias respecto a otros años siguen siendo muy similares. “Se llevan porcella, pavo, productos para hacer un buen caldo, sopa rellena o solomillo. Dan categoría dentro de la cocina. Salimos de nuestra rutina normal y nos hace estar más contentos. Mantener las tradiciones es la esencia de la vida. Tener unos valores y practicar lo que te diferencia de los demás . Si todos hicieran lo mismo, no habría estas diferencias”, cierra.

“Por Nochevieja piden jamón y quesos”

Los gustos en cuanto al embutido tampoco han cambiado. “Por Nochevieja piden jamón y bandeja de quesos”, explican desde la Xarcuteria Joan Mas del Mercat de Pere Garau y añaden que “más o menos” se mantienen, aunque incide en un cambio en el consumo: “La gente pide más cortes y más detallado todo. Antes querían más piezas y cuñas. Ahora es más dos triángulos y dos cortes, antes las familias eran más numerosas y ahora no hay esas familias de tres, cuatro o cinco hijos. Nos hemos vuelto un país de perros y gatos. No tenemos hijos”.

También lamentan el encarecimiento continuado del precio de la compra: “Los precios han subido y mucho. En los últimos años la cesta de la compra se ha encarecido por seis y las nóminas no. Nos hemos empobrecido, para que luego Pedro Sánchez diga que vamos como un cohete. Cohete sí, pero hacia abajo. Quedamos dos puestos de charcutería, antes éramos cuatro. La gente prefiere que le corten el jamón. Lo quieren todo hecho”.

La uva sigue siendo un reclamo

Lo que no faltará en las mesas mallorquinas durante las campanadas serán las uvas. Desde las fruterías aseguran que su venta es buena y que no ha habido ninguna gran variación en los precios respecto a otros años. Aunque eso sí, la tendencia de los últimos años es comprarla sin pepita, como explica Miquel Gelabert, de la frutería Miquel Gelabert del Mercat de l’Olivar: “La gente compra la misma cantidad de uva que otros años, pero lo que pasa es que ahora tienen tendencia a elegir uva sin pepita, y antes era con semilla. La realidad es que viene mucha más gente que otros años en mi negocio y creo que en el mercado en general. Montar una frutería aquí es un gran negocio, pero millonario nadie se hace”.

Miquel Gelabert, de Fruteria Miguel Gelabert, en el Mercat de l'Olivar. / DMA

Aumentan las reservas de pan

Una de las imágenes sorprendentes de este martes en el Mercat de Pere Garau es que antes de las 13 horas ya no quedaba pan en Can Joan Teres. “Este año las reservas de pan para Nochevieja quizás han subido un 20%”, asegura María, que añade: “Se ha vendido mucho y bastante gente guardará para día 1, que la mayoría de panaderías están cerradas”.