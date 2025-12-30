Vox Palma reivindica que da "estabilidad" en Cort y sitúa la vivienda como prioridad para 2026

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Palma ha presentado este martes su balance de 2025 en una rueda de prensa encabezada por su portavoz, Fulgencio Coll, quien ha defendido que su formación ha contribuido a "dar estabilidad" al equipo de gobierno y ha señalado que la vivienda seguirá siendo el eje de su acción política.

En materia de fiscalidad, Vox ha destacado la aprobación de una nueva ordenanza fiscal con una rebaja impositiva para 2025, que cifra en un ahorro estimado de 11 millones de euros. También ha subrayado la bonificación del 50% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), con un impacto adicional aproximado de 4 millones.

Sobre vivienda, el partido ha puesto el foco en un plan de choque de 1.200 viviendas y en la activación de suelo urbanizable para impulsar nuevas promociones. Según los cálculos expuestos por Coll, unas 6.000 viviendas podrían empezar a construirse a mediados de 2027. En este apartado, el portavoz ha cargado contra la izquierda y ha atribuido la situación del mercado inmobiliario a sus políticas: "Es curioso que los mal llamados progresistas, la izquierda, ahora quiera protestar por el alta de viviendas, cuando ellos han sido los grandes responsables de esta especulación y difícil acceso a la vivienda".

También ha dirigido un mensaje a los jóvenes que se ven obligados a abandonar la isla por los precios: "A los jóvenes que ahora tienen que irse de Mallorca por el problema de la vivienda, les digo que esta izquierda es la gran responsable".

En el ámbito de la seguridad ciudadana, Coll ha asegurado que su formación ha logrado un incremento del número de policías locales durante este año y el aumento de las partidas para la compra de vehículos y material. En sus palabras, "conseguimos un importante incremente en el número de policías locales para este año, así como doblar las partidas para la adquisición de vehículos y equipamiento y material necesario".

En movilidad, Vox ha resaltado el Acuerdo Marco aprobado en marzo para incorporar hasta 113 autobuses eléctricos entre 2025 y 2029, con un presupuesto máximo de 98,25 millones de euros. Además, ha recordado que ya se ha licitado la compra de 68 nuevos vehículos, con previsión de llegada durante el primer semestre de 2026.

En infraestructuras, la formación ha señalado la compra del antiguo cine Metropolitan por unos 3,6 millones de euros, con el objetivo de transformarlo en un centro multiservicios en Pere Garau que incluiría, entre otros usos, una Unidad Básica de Salud, aparcamiento, casal de barrio, biblioteca, OAC y una escuela infantil de 0 a 3 años. Asimismo, Coll ha afirmado: "Hemos conseguido que se inicien las obras en el segundo tramo de la calle General Ricardo Ortega, que estaban estancadas desde el pasado mandato, cuando el alcalde Hila dejó a los vecinos del barrio con media calle sin arreglar".

Vox también ha incluido en su balance la eliminación del requisito del catalán en empresas públicas -según su planteamiento, pasa a considerarse mérito y no condición, salvo para puestos de atención directa-: "Conseguimos, además, eliminar el requisito del catalán en las empresas públicas, siendo un mérito y no un condicionante para acceder a un puesto de trabajo en la administración pública".

Más de 1.300 proposiciones para mejorar los barrios

Otro de los puntos que ha remarcado la formación es la puesta en marcha de la Oficina para la Atención Integral a la Vivienda y la Antiocupación, ubicada en la Porta d’es Camp. VOX sostiene que se trata de una iniciativa impulsada por su grupo y ha indicado que tramitó 325 expedientes en los primeros diez meses de 2025.

A nivel de barrios, el partido ha asegurado haber presentado más de 1.300 proposiciones para mejoras puntuales. Coll lo ha atribuido al trabajo en distritos y a la relación con entidades vecinales: “Derivados de nuestros contactos con las asociaciones de vecinos y peticiones directas de ciudadanos, lo que refleja el gran esfuerzo de nuestros equipos de los distritos”.

En el cierre del balance, Coll ha insistido en el papel de Vox dentro del Consistorio. "Ha sido dar estabilidad al Equipo de Gobierno a lo largo del año", ha afirmado, vinculándolo a la aprobación conjunta de los presupuestos de 2026. También ha señalado que esas cuentas se orientan a cubrir "necesidades ciudadanas" y a reforzar inversiones en áreas como bienestar social, infraestructuras y seguridad.

En cuanto a 2026, ha añadido: "Seguiremos trabajando para la mejora de la Ciudad y conseguir los mejores servicios para los palmesanos".