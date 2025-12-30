Estos son los cortes de tráfico en Palma por Nochevieja

La Policía Local de Palma y la Empresa Municipal de Transportes (EMT) han organizado un dispositivo especial con motivo de los distintos actos y eventos previstos el día 31 de diciembre de 2025, que conllevarán afectaciones al tráfico rodado y desvíos en varias líneas de autobús. Asimismo, con motivo de la celebración de Nochevieja, se reforzará el servicio de transporte público, según ha explicado Cort en un comunicado.

Afectaciones al tráfico durante la mañana

Por la mañana y siguiendo la programación de la Festa de l’Estendard, el 31 de diciembre se producirán restricciones de tráfico en la plaza de Cort y sus accesos desde las 7:00 hasta las 10:00 horas. A partir de ese momento, se verá afectado el entorno del Palau Reial, la Seu y el Mirador, donde se mantendrán los cortes hasta aproximadamente las 11:00 horas.

Carreteras cortadas por la tarde y noche

Por la tarde, con motivo de la celebración de la Revetla de Fin de Año, a partir de las 20:30 horas y hasta las 2:30 horas del día 1 de enero, se cortará el tráfico rodado en la plaza de Cort y accesos, la avenida Joan Carles I (acceso al Born), Conquistador y la plaza de la Reina. Además, se realizarán cortes selectivos en las avenidas Antoni Maura y Alexandre Rosselló.

En todo caso, se permitirá el paso de residentes a las zonas afectadas siempre que las condiciones de seguridad lo permitan.

Cortes peatonales

Asimismo, se podrán llevar a cabo cortes peatonales en los entornos de Colom y Paners, así como en los accesos a la plaza de Cort desde Santo Domingo, la calle de la Cadena y el Palau Reial, en función de la ocupación del espacio.

Cambios en el transporte público

En cuanto al transporte público, la línea CC quedará sin servicio entre las 7:00 y las 13:00 horas, retomando posteriormente su actividad y realizando su última salida desde Balanguera a las 20:00 horas.

A partir de las 20:30 horas y hasta las 2:30 horas, las líneas L25 y L35 no podrán acceder a la plaza de la Reina y finalizarán su recorrido en la parada 206 (avenida Portugal, frente a los institutos).

Refuerzos especiales de la EMT

Durante la noche de Fin de Año estará disponible toda la red de Nit Bus, con un refuerzo especial de la línea N1, que circulará entre Portopí y Porta des Camp con una frecuencia de 15 minutos, en lugar de los 30 habituales.

El servicio nocturno comenzará a las 1:15 horas y se mantendrá operativo durante toda la noche. Además, se habilitará un servicio nocturno especial desde s’Arenal hasta la plaza de la Reina, con una frecuencia de 60 minutos, entre la 1:15 y las 7:10 horas. Mientras duren los cortes de tráfico, este servicio finalizará también en la parada 206 (avenida Portugal).

Cabe tener en cuenta que el 31 de diciembre a las 21:00 horas se realizarán las últimas salidas de las líneas que habitualmente finalizan más tarde y que algunos horarios podrán ajustarse previamente.