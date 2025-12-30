Estos son los cortes de tráfico el 30 de diciembre en Palma por la manifestación del 31D

La Policía Local de Palma y la Empresa Municipal de Transportes (EMT) han organizado un dispositivo especial con motivo de los distintos actos y eventos previstos para la tarde de este martes, que conllevarán afectaciones al tráfico rodado y desvíos en varias líneas de autobús.

Cortes de tráfico en Palma

Según ha anunciado el ayuntamiento de Palma en un comunicado de prensa, este martes, 30 de diciembre, con motivo de la celebración de una manifestación en el centro de la ciudad, a partir de las 18:00 horas se cortará al tráfico el itinerario formado por el Born, la avenida Joan Carles I, Unió, la Rambla y la plaza del Institut Balear, en función del desarrollo de la marcha.

Líneas de autobús desviadas

Por su parte, la EMT desviará varias líneas de autobús a partir de las 18:00 horas. Las líneas L3, L4, L7, L20, L25 y L35 circularán parcialmente desviadas mientras duren los cortes de tráfico, y la línea L35 finalizará su recorrido en la parada 206 (avenida Portugal).

Paradas fuera de servicio

Durante este periodo quedarán fuera de servicio las paradas 7, 453, 986, 1048, 53, 105, 104, 54, 52, 106, 107, 50 y 108.

Además, durante la celebración del acto institucional de entrega de coronas por parte de entidades, instituciones y del Ajuntament de Palma, en homenaje al rey Jaume I en el marco de la Festa de l’Estendard 2025, se prevén afectaciones puntuales a partir de las 19:15 horas en el entorno de la plaza de Cort, la calle Conquistador, la plaza de la Reina y la calle de la Cadena, siempre que la concentración de público así lo requiera.

De igual forma, la línea CC de la MET realizará su última salida desde Balanguera a las 18:50 horas.

Ante esta situación, Cort recomienda planificar los desplazamientos con antelación y consultar la información actualizada en las paradas, así como en la web y la aplicación móvil de la EMT.

Manifestación por el 31D

La Plataforma 31D, que agrupa a entidades del ámbito soberanista de la isla , organiza nuevamente la tradicional celebración del 31 de diciembre, fecha que conmemora la entrada del rey Jaume I en Madina Mayurqa en 1229, animando a la ciudadanía a salir a las calles.

Desde la entrada de PP y Vox en el Govern, la Diada institucional se celebra el 12 de septiembre , una fecha que el Ejecutivo defiende como la «más arraigada» , a contracorriente de la mayoría de entidades cívicas y culturales, así como de historiadores locales.

En este contexto, la Plataforma 31 de Desembre ha convocado la manifestación de la Diada de Mallorca para el próximo 30 de diciembre a las 18.00 horas, con salida desde el paseo del Born, bajo el lema «La solució és l’autodeterminació». La movilización está impulsada por el Bloc de l’Esquerra Independentista, el Bloc Jove y la propia Plataforma 31 de Desembre, junto al conjunto de entidades que la integran.