Progreso en Verde acusa al PP y Vox de "engañar" a ciudadanos y caleseros por no rescatar las licencias de las galeras

El partido animalista Progreso en Verde exige al Ayuntamiento de Palma que cumpla lo aprobado por unanimidad en el pleno municipal del pasado mes de marzo y ponga fin al servicio de galeras tiradas por caballos en la ciudad.

La formación carga duramente contra PP y Vox y les acusa de "engañar" a la ciudadanía y a los propios caleseros, ya que, pese a respaldar en marzo el acuerdo para cerrar este servicio, "no tienen intención alguna" de rescatar las licencias.

"Mientras la ciudadanía se indigna por la explotación que sufren los caballos, PP y Vox han decidido engañar a todo el mundo y seguir perpetuando esta situación. Con un mínimo de vergüenza, más de un regidor debería dimitir", denuncia Guillermo Amengual, presidente de Progreso en Verde.

Amengual recuerda que el acuerdo aprobado en marzo contemplaba poner fin al servicio porque "no era rentable para los caleseros", pero asegura que, apenas unos meses después, el equipo de gobierno ha optado por “no gastarse ni un euro” en el rescate de licencias. "Además, se sigue dando vía libre a determinados conductores para operar al margen de la ley y de las normativas", añade.

Según Progreso en Verde, la falta de control municipal ha permitido que se acumulen presuntas irregularidades sin consecuencias: “Establos en malas condiciones, caballos no inscritos en el REGA, incumplimientos constantes de normativas, paradas que no se ajustan a la legalidad, conductores que están de okupas en fincas donde malviven los caballos y cero expedientes sancionadores", afirma Amengual.

El presidente del partido sostiene que el final de este modelo "está más cerca que nunca" y recuerda que ciudades como Capdepera, Alcúdia, Málaga, Roma, Bruselas, Praga o Nueva York ya han puesto fin o están tramitando el fin de los carruajes turísticos con caballos. "Palma no puede ser la excepción", insiste.

Preguntas al Ayuntamiento

En este sentido, Amengual plantea una batería de preguntas al Ayuntamiento: "¿Qué hay detrás de todo lo que está ocurriendo con el servicio de las galeras de Palma? ¿Por qué no se hace cumplir la ley? ¿Por qué el PP no retira las licencias por infracciones graves o muy graves, tal y como marca la ordenanza? ¿Por qué se permite que algunos conductores no tengan el REGA en las fincas donde malviven los caballos? ¿Por qué tanta mentira y engaño?".

Progreso en Verde lamenta que Palma "haya tenido una ocasión única" para empezar a retirar licencias a través de los presupuestos municipales y no lo haya hecho. La formación asegura, además, que hay caleseros dispuestos a aceptar el rescate y que así se lo han trasladado al regidor de Movilidad. "¿Por qué ahora PP y Vox no quieren cumplir lo prometido?", concluye Amengual.