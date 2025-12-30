Los mercados de Palma aguantan la subida de precios ante las compras de Nochevieja

A falta de un día para Nochevieja hay dos tipos de personas diferentes que acuden a los mercados: hay quienes, con papel y boli en la mano, saben perfectamente qué quieren cenar día 31 de diciembre y aguardan su turno en la pescadería, carnicería o charcutería, mientras que el resto merodea ojeando en los diferentes puestos esperando una oferta tentadora de última hora o una idea creativa inesperada. La imagen se ha repetido en los dos mercados de Palma más concurridos: el de l’Olivar y el de Pere Garau que, a pesar de la subida de precios, resisten como una opción predilecta para comprar los días más especiales del año.

Nadie quiere desperdiciar una noche de celebración. Las alegrías anuales son justas, así que, en más de una ocasión, los palmesanos han mirado hacia otro lado para regalarse un día especial con un menú para el disfrute. Los gastos y el precio de la vida suben, los sueldos permanecen congelados, pero se siguen celebrando los momentos especiales junto a las personas más importantes del año, incluso si en enero o en febrero toca apretarse el cinturón. El producto local y de proximidad, que es el más sabroso, está en los mercados. Por eso, muchas personas han acudido tanto al de Pere Garau como al del Olivar para comenzar a preparar la última cena del año para despedir 2025 con una gran alegría.

Colas en las carnicerías de Pere Garau. / DMA

Que Nochevieja caiga en miércoles es una buena noticia para el comercio local. La gente ha acudido a los mercados con ganas este martes, mucho más que un día normal. Las colas en el Mercado de Pere Garau han sido la norma en cuatro negocios diferentes: pescadería, charcutería, carnicería y conservas. Con un ambiente similar al de otros años, las colas han sido largas. Aunque algunas edulcoradas. Ante una espera, pocas personas han mantenido su fidelidad por los mismos puestos que todo el año, sobre todo las más pícaras, que han cogido su número en varios establecimientos diferentes y, el que salía antes, a ese iban. Por eso, la decepción de esperar veinte turnos se vio recompensada por la sorpresa al avanzar más rápido de lo esperado. Ni un segundo que perder.

El Gordo de estas Navidades se las han llevado las conservas. Las aceitunas y las gildas copan las mesas en los vermuts y serán un protagonista más esta Nochevieja. “Se han vendido muchas más gildas que el año pasado porque entre los jóvenes se ha puesto de moda. Al día, en estas fechas, puedo estar vendiendo unas 80 al día”, asegura Rosa Soria de Aceitunas Soria del Mercat de Pere Garau. En el resto de puesto de conservas, las colas en ambos mercados, también ha sido constante para comprar estos productos sabrosos que requieren poca preparación: servir y comer.

Rosa Soría, de Aceitunas Soria de Pere Garau, posa con gildas para Diario de Mallorca. / DMA

La gamba roja, la gran diferencia entre Pere Garau y el Olivar

El marisco es uno de los grandes clásicos de Nochevieja. Y, en este clásico, se aprecia la diferencia entre los dos mercados de Palma más concurridos. En Pere Garau no había gamba roja fresca de Mallorca, sino descongelada, en algunos puestos, que tenía un precio de 69’80 euros el kilo. “La fresca es imposible. En este mercado no se vende. Lo que más han comprado es calamar y merluza. Han comprado más o menos lo mismo que otros años, aunque se han preparado mucho y han venido a tiro fijo”, explica Eva Bonnín, de Pescadería Bonnín.

Eva Bonnín, de la Pescadería Bonnín de Pere Garau, posa para Diario de Mallorca. / DMA

A solo un kilómetro, en el Mercat de l’Olivar sí había gamba roja fresca de Mallorca, la poca que quedaba poco antes de cerrar tenía un precio de 89 euros por kilo. “Hoy hemos comprado unos 100 kilos entre todos los tamaños. Lo que más se ha llevado la gente ha sido pescado para horno como la Lubina o el Dèntol y también marisco con concha como el mejillón o las almejas. Creo que hemos vendido igual que el año pasado, pero si me tengo que mojar un poco más. Este miércoles es el día fuerte y no esperaba que el martes lo fuera tanto. Las sensaciones han sido buenas”, apunta Juan Torres de Peixos Carmen.

¿Ha notado la subida de precios? “Sí”. ¿Por qué se sigue celebrando la Nochevieja? “Todos necesitamos alegría”, sentencia Carmen Ramis, que paga el tiquet del parking y se marcha con las bolsas de la compra hacia casa.