El Ayuntamiento de Palma, a través de la empresa municipal Emaya, ha eliminado en menos de 12 horas las pintadas vandálicas aparecidas durante la madrugada de este martes en el centro de Palma, especialmente en la zona de la Rambla. Las labores realizadas por los operarios se han iniciado nada más tener conocimiento de los hechos, a primera hora de la mañana, con el objetivo de restaurar el aspecto original de los espacios afectados.

"Fora les forces d'ocupació", se leía esta mañana en las escaleras por las que se accede a la plaza Major, a la altura de la calle Unió. "Als Països Catalans el jovent seguim Arran", rezaba otra pintada en una pared junto a la Costa del Teatre. Ambas estaban firmadas por la organización juvenil independentista.

"Esta actuación responde al compromiso del Ayuntamiento de Palma de erradicar las pintadas vandálicas en el municipio y de luchar contra este tipo de comportamientos incívicos, que suponen un ataque directo contra el entorno urbano y el patrimonio de la ciudad", ha subrayado Cort en una nota de prensa.

Otra de las pintadas de Arran junto a la Costa del Teatre. / Cort

Emaya pondrá los hechos en conocimiento del servicio de Infracciones Generales para la interposición de la correspondiente denuncia. Asimismo, la Policía Local de Palma ha elaborado el correspondiente informe, tras personarse en el lugar una vez alertada de los hechos.

Emaya elimina pintadas independentistas de Arran aparecidas esta madrugada en el centro de Palma / Cort

Multas de hasta tres mil euros

"Cort condena este tipo de actuaciones y recuerda que vulneran la Ordenanza para el Fomento de la Convivencia Cívica, que prohíbe expresamente la realización de pintadas sobre cualquier elemento del espacio público, tanto en el interior como en el exterior de equipamientos, infraestructuras o elementos del servicio público, especialmente en zonas protegidas", señala el Consistorio.

Estas conductas pueden ser consideradas infracciones muy graves, sancionadas con multas de hasta 3.000 euros.