Vox Palma pide la reprobación de Lucía Muñoz por pedir la desaparición del Estado de Israel

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Palma ha reclamado la reprobación de la concejala de Podemos Lucía Muñoz tras unas declaraciones difundidas en su cuenta de Instagram y en el programa de televisión ‘Invierno Rojo’, de Canal Red.

En un comunicado, Vox denuncia que Muñoz expresó como deseo para 2026 "la desaparición del estado de Israel y una Palestina libre del río al mar". La formación califica esas palabras de "gravedad considerable" por tratarse de "una representante pública" en un Ayuntamiento "comprometido con la paz y el derecho".

Vox afirma que las declaraciones suponen "el deseo manifiesto e inequívoco" de "la destrucción" de un Estado "miembro de Naciones Unidas" y sostiene que se trata de "consignas propias" de "grupos islámicos terroristas".

"Presunta comisión de un delito de odio"

En el mismo texto, el partido denuncia lo que considera una "incitación al señalamiento y al antisemitismo" y menciona la "presunta comisión de un delito de odio", además de destacar la "amplia difusión" del contenido en redes sociales.

Por todo ello, Vox concluye solicitando "la reprobación de la regidora Lucía Muñoz Dalda", al considerar que sus manifestaciones serían "incompatibles con los principios que rigen una sociedad democrática y de derecho" y con los que, según el comunicado, deben guiar al Ayuntamiento de Palma.

Por otro lado, la semana pasada la Asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) anunció que denunciará a Muñoz por incitación pública a la violencia y delitos de odio.

Hay que recordar que en agosto la concejala de Podemos en Cort se embarcó en la flotilla humanitaria a Gaza y terminó encarcelada varios días junto con otros activistas.