Un sistema de rampas y un ascensor facilitarán el acceso als Jardins de sa Quarentena de Palma

Un sistema de rampas y un ascensor salvarán los diferentes desniveles que complican el acceso al Jardins de sa Quarentena, en el barrio de El Terreno. El Ayuntamiento de Palma adjudicará en breve las obras, que tendrán un coste superior a los 550.000 euros y un plazo de ejecución es de seis meses.

La intervención se centrará en eliminar dos desniveles. El primero, entre la calle Reial Patrimoni y els Jardins de sa Quarentena, que se solucionará mediante rampas. El segundo, entre la primera terraza del parque y el Passeig Marítim, que se salvará con un ascensor.

Recreación con el ascensor instalado. / Cort

El objetivo es que esta zona verde sea más accesible. Para entrar al recinto se instalará un sistema de rampas desde la calle Reial Patrimoni que suavizará la pendiente y permitirá salvar un desnivel de 2,80 metros.

Cort espera que esta solución también contribuya a mejorar la conexión entre el parque y el edificio contiguo. Y a una mejor integración del muro de contención que separa el parque de la calle Reial Patrimoni, creando un desnivel más amable.

El nuevo recorrido seguirá el perfil natural del parque con una pendiente del 3%, con pavimento de arenisca compactada y adoquín en línea para hacerlo accesible, hasta llegar al nivel de sa Quarantena. En este punto se inicia un recorrido alternativo con una pasarela y un ascensor que servirán como mirador de todo el frente litoral y del Casc Antic.

De este modo, la pasarela-mirador ofrecerá vistas despejadas de la ciudad, discurriendo entre los árboles para no generar obstáculos visuales.

El ascensor, por su parte, se ubicará en el punto más alejado de las viviendas, de modo que no interfiera con el acceso a las mismas. Y permitirá acceder al parque desde el Passeig Marítim.

Impacto en la vegetación del parque

El Ayuntamiento señala que la propuesta "respeta y pone en valor los elementos clave del parque, el ajardinamiento, los recorridos y el muro con el mural cerámico". Además, subraya el Consistorio, la construcción de la torre del ascensor y de la pasarela se ha planteado de forma que la vegetación se vea afectada lo menos posible.

Acceso als Jardins de sa Quarentena. / Manu Mielniezuk

Cort concluye que los objetivos de esta actuación son "mejorar la conectividad de El Terreno con el Passeig Marítim de forma accesible y vertical, unificar espacios residuales para generar espacios vinculados al barrio, potenciar la pacificación para el peatón, renaturalizar el paseo y ordenar el espacio público".

Hay que recordar que este año el área de Infraestructuras ya llevó a cabo diversas actuaciones de mejora en sa Quaretena. Entre otras intervenciones, se cambió la iluminación, se instaló una zona de juegos y se dio mayor realce al mural del artista Luis Castaldo.