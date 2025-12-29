Este será el recorrido de la cabalgata de los Reyes Magos en Palma.

Un año más, los Reyes Magos honrarán a Palma con su presencia y llenarán las calles de Ciutat de alegría, ilusión y color. El recorrido de la cabalgata ha sido planificado para ofrecer una experiencia cómoda y segura, especialmente pensada para el público infantil, sin perder agilidad en el desarrollo del desfile. El inicio tendrá lugar tras la llegada de Sus Majestades al Moll Vell, desde donde el séquito real avanzará por la avenida Antoni Maura hasta alcanzar el paseo del Born, uno de los espacios más céntricos y transitados de Palma.

Desde allí, la cabalgata atravesará la plaza del Rey Juan Carlos I y continuará por la calle de la Unión, enlazando con la Rambla. El itinerario seguirá por la calle del Barón de Pinopar y se abrirá paso por las principales vías que rodean el casco antiguo, como la avenida de Alemania, la avenida de Portugal y el paseo de Mallorca.

El desfile también recorrerá la avenida Jaume III, uno de los principales ejes comerciales de la ciudad, antes de enfilar de nuevo hacia la plaza del Rey Juan Carlos I y el paseo del Born, para concluir finalmente en la plaza de la Reina. Al igual que en ediciones anteriores, el Ayuntamiento de Palma desplegará un amplio operativo de seguridad para asegurar que la cabalgata se desarrolle con normalidad y sin incidencias.