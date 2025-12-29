Así será la cabalgata de los Reyes Magos en Palma: 22 carrozas nuevas y más de 4.000 kilos de caramelos

El Ayuntamiento de Palma ha tirado la casa por la ventana para preparar una macrocabalgata de Reyes Magos. La edición de 2026 contará con 22 carrozas de nueva creación, cinco más que en 2024, más de 50 vestuarios completamente renovados y un presupuesto total de 834.900 euros.

El momento más esperado llegará el 5 de enero, cuando los Reyes Magos de Oriente desembarquen en el Moll Vell a las 18.00 horas, manteniendo el punto de partida histórico y dando inicio a un desfile que recorrerá las calles de Palma repartiendo más de 4.000 kilos de caramelos, una parte de ellos sin gluten, para garantizar la accesibilidad de todos los niños y niñas.

La regidora de Educación y Participación Ciudadana, Lourdes Roca, ha presentado este lunes el programa de la tradicional cabalgata y ha destacado que el objetivo de esta edición es recuperar y enriquecer la tradición, reforzando su carácter simbólico y poniendo en valor los oficios y costumbres tradicionales. Además, se habilitarán zonas específicas para personas con movilidad reducida y personas mayores, con el fin de garantizar una celebración inclusiva.

La regidora de Educación y Participación Ciudadana, Lourdes Roca, y el director artístico de la cabalgata, Daniel Puig. / Pere Morell

Entre las principales novedades de este año, Roca ha destacado la creación de un nuevo personaje, el jefe de los carteros reales, que portará el llamado diario de las cartas. En él se registrará la entrega de cada misiva enviada a Sus Majestades para hacer de este momento una experiencia "única y todavía más mágica".

Todo el vestuario y la escenografía han sido diseñados expresamente para esta edición. "Es una edición completamente nueva, más espectacular y con más carrozas", ha subrayado Roca, además, la regidora de Educación ha explicado que si se suman las carrozas de otras entidades y colaboradores, el número total asciende a 24, además de un autobús y dos trenes.

Por su parte, el director artístico de la cabalgata, Daniel Puig, ha calificado el proyecto como "un trabajo muy duro" pero ilusionante: "Será uno de los espectáculos de movimiento más grandes de todo el Estado". Puig ha explicado que se trata de un proyecto pensado a tres años, en el que la inversión permitirá ir contando una historia ligada a la luz de Oriente, los oficios de raíz y la magia de los Reyes, dando especial protagonismo a las tradiciones mallorquinas.

Desde el Ayuntamiento han querido invitar a toda la ciudadanía a disfrutar de la magia y la tradición en una cabalgata que aspira a convertirse en una de las más destacadas de los últimos años.

Itinerario de la cabalgata

El recorrido de la cabalgata ha sido planificado para ofrecer una experiencia cómoda y segura, especialmente pensada para el público infantil, sin perder agilidad en el desarrollo del desfile. El inicio tendrá lugar tras la llegada de Sus Majestades al Moll Vell, desde donde el séquito real avanzará por la avenida Antoni Maura hasta alcanzar el paseo del Born, uno de los espacios más céntricos y transitados de Palma.

Desde allí, la cabalgata atravesará la plaza del Rey Juan Carlos I y continuará por la calle de la Unión, enlazando con la Rambla. El itinerario seguirá por la calle del Barón de Pinopar y se abrirá paso por las principales vías que rodean el casco antiguo, como la avenida de Alemania, la avenida de Portugal y el paseo de Mallorca.

El desfile también recorrerá la avenida Jaume III, uno de los principales ejes comerciales de la ciudad, antes de enfilar de nuevo hacia la plaza del Rey Juan Carlos I y el paseo del Born, para concluir finalmente en la plaza de la Reina. Al igual que en ediciones anteriores, el Ayuntamiento de Palma desplegará un amplio operativo de seguridad para asegurar que la cabalgata se desarrolle con normalidad y sin incidencias.