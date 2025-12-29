El orfanato ‘Las Miñonas’, el epicentro de los horrores del Puig de Sant Pere para las niñas del franquismo: «Era como un campo de concentración»

La barriada del Puig de Sant Pere guarda historias difíciles, que reflejan la dureza de la infancia en la Mallorca de la dictadura franquista. Fani Coll, nacida en 1959, narra hoy los horrores que vivió y cómo marcó su vida la cara más oscura del barrio.

«Yo vivía en el orfanato Las Miñonas, que era como un campo de concentración en la época franquista», explica Coll. Allí permaneció durante tres años, sometida a estrictas normas que convertían cualquier gesto de afecto en pecado: «No podíamos abrazarnos, nos obligaban a lavar las manos para no tocarnos, éramos niñas de 10 años».

Las condiciones eran duras: frío, hambre y alimentos en mal estado. «La comida eran donaciones, muchas caducadas», recuerda Coll, quien subraya que estos relatos han sido casi olvidados: «Eso la gente no lo quiere oír, les da vergüenza y lo han tapado, porque había niños maltratados en el barrio y a muchos les daba igual».

La violencia doméstica marcó su infancia: «Mi madre sufría palizas de mi padre cuando llegaba borracho. Era pescador y, al no trabajar, pasaba el día en el bar». «Harta de aguantar, mi madre se defendió y lo denunció. Entonces me quitaron a mí y me enviaron al orfanato», asegura Coll.

La palmesana recuerda que la dictadura favorecía solo a los hombres ricos: «Se dice que se vivía mejor en la dictadura, pero yo viví cosas terribles. Solo vivían bien los hombres ricos. Las mujeres no tenían ningún derecho; la patria potestad la ejercían el padre o el marido».

Coll vio la luz al final del túnel al partir del orfanato y renació cuál ave fénix al empezar a trabajar en Galerías Preciados a los 15 años: «Me llamaba Paquita, pero Paquita murió. A los 15 años dije: ‘ya no soy la insegura discriminada, ahora soy Fani’».

Coll observa con indignación los comentarios que ensalzan la dictadura en redes sociales: «Cuando veo comentarios en TikTok de que el franquismo era excelente me pone la piel agria. ¿Quién coño vivía bien durante el franquismo?».