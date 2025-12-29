Cort recupera a otro de los policías condenados por agredir a un detenido

Cort ha recuperado a uno de los policías de Palma que estuvo implicado en uno de los incidentes más graves que se recuerdan, como fue la agresión en el propio cuartel de Sant Ferran a un joven que había sido detenido y al que tenían esposados a un banco. Una agresión en la que estuvieron implicados cuatro policías locales, todos ellos condenados por este incidente y expulsados de la Policía Local. Ya ha pasado mucho tiempo, no solo desde los hechos, sino desde que se dictara sentencia, y ahora el Ayuntamiento de Palma ha decidido iniciar la tramitación administrativa correspondiente para recuperar a uno de estos policías. No fue el agente que propinó las patadas, sino que fue uno de los tres policías que se quedaron quietos, sin reaccionar, mientras su compañero, que precisamente era el oficial al mando, empezaba a agredir a un ciudadano que no se podía defender, porque estaba esposado.

Los cuatro policías locales fueron juzgados por este incidente, que precisamente fue grabado por la cámara de seguridad instalada en el cuartel, a pesar del intento de uno de ellos de girar el objetivo hacia la pared. La imagen es clara y se observa que el ciudadano, que se encontraba bajo los efectos del alcohol, dedicó algunos insultos a los policías y uno de ellos reaccionó propinándole varias patadas a la altura de la cabeza. La Justicia fue contundente y condenó a los cuatro agentes, aunque a distintas penas. Ninguno de ellos llegó ingresar en prisión, pero fueron apartados del cuartel como consecuencia de la inhabilitación que impuso el tribunal. Es decir, Cort acordó la expulsión de los cuatro policías por la gravedad que suponía la agresión a este detenido.

Sin embargo, ahora parece que esta gravedad con la que se valoraron los hechos en su momento ha minimizado, de tal manera que los responsables del ayuntamiento han decidido rehabilitar a este policía. Es decir, se le da la oportunidad de recuperar su plaza.

El oficial que fue el autor de la agresión también pudo volver a la plantilla policial, tras cumplir la condena de inhabilitación, porque consiguió una plaza al obtenerla por oposición. Sin embargo, el actual Consistorio municipal también le ha premiado con un ascenso. Es decir, el agente que fue capaz de torturar a un ciudadano indefenso ahora ha sido ascendido a la categoría de oficial. Y ha conseguido este ascenso sin haber superado ninguna oposición.

A los otros dos policías locales que también fueron condenados por este incidente se les ha propuesto que recuperen su plaza, pero lo han rechazado.