Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cabalgata de Reyes en PalmaCadáver Cala MillorFijos discontinuosMarcial RodríguezBolsas de plazasCartel Sant Antoni Muro
instagramlinkedin

El Ayuntamiento de Palma rinde homenaje a los 64 funcionarios y trabajadores municipales jubilados en 2025

Jaime Martínez preside el acto "en reconocimiento a su dedicación, compromiso y trayectoria profesional"

Cort inaugura así la programación de la Festa de l’Estendard

Martínez ha presidido el acto de reconocimiento a los trabajadores jubilados.

Martínez ha presidido el acto de reconocimiento a los trabajadores jubilados. / Cort

Redacción Palma

Palma

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha presidido este lunes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Palma el homenaje a los 64 funcionarios y trabajadores municipales que se han jubilado a lo largo de este año, "en reconocimiento a su dedicación, compromiso y trayectoria profesional al servicio de la ciudad".

Este acto institucional, con el que el Consistorio da inicio a la programación de la Festa de l’Estendard, ha contado con la asistencia de regidores del equipo de gobierno, así como de representantes de distintos grupos municipales, que han querido acompañar a los homenajeados en este reconocimiento público.

Homenaje a los jubilados en el Ayuntamiento de Palma este 2025.

Homenaje a los jubilados en el Ayuntamiento de Palma este 2025. / Cort

La regidora de Hacienda, Función Pública y Govern Interior, Mercedes Celeste, ha sido la encargada de abrir el acto, destacando el "trabajo extraordinario" realizado por los empleados municipales y deseándoles una jubilación "larga y provechosa".

A continuación, se ha hecho entrega a los homenajeados de un diploma conmemorativo y de unas litografías diseñadas por los artistas Menéndez Rojas y Félix Coll.

Para cerrar el acto, el alcalde ha expresado su agradecimiento a los trabajadores jubilados, por la "dedicación y el compromiso" demostrados a lo largo de su trayectoria profesional.

Felicitación navideña

"Ninguna administración podría sacar adelante sus proyectos ni atender adecuadamente a la ciudadanía sin la aportación de sus funcionarios y trabajadores", ha subrayado.

Homenaje a los jubilados en el Ayuntamiento de Palma este 2025.

Homenaje a los jubilados en el Ayuntamiento de Palma este 2025. / Cort

El primer regidor de Cort ha concluido su intervención deseando a los presentes una nueva etapa llena de salud, alegría y felicidad, así como unas felices fiestas y un próspero año 2026.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encontronazo en el mercadillo navideño de sa Feixina: '¡Qué vergüenza, esta protesta es ridícula!
  2. Este es el bar de Palma que une variats, AC/DC, juegos de mesa y vida de barrio
  3. Descubren un túnel subterráneo en la ampliación de un instituto de Palma
  4. Mariano Reaño: «Los hoteles tienen ahora vistas maravillosas tras la tala de los bellasombra de la plaza Llorenç Villalonga»
  5. Abre un nuevo Decathlon en el Olivar de Palma: tres plantas, arreglan material deportivo y sirve para recoger pedidos
  6. El Pesquero de Palma cambia de manos tras casi 30 años con la misma gestión
  7. Palma presenta el cartel para las fiestas de Sant Sebastià de 2026
  8. De Deportes Reus a Decathlon: la transformación del centro de Palma

El Ayuntamiento de Palma rinde homenaje a los 64 funcionarios y trabajadores municipales jubilados en 2025

El Ayuntamiento de Palma rinde homenaje a los 64 funcionarios y trabajadores municipales jubilados en 2025

Así será la cabalgata de los Reyes Magos en Palma: 22 carrozas nuevas y más de 4.000 kilos de caramelos

Así será la cabalgata de los Reyes Magos en Palma: 22 carrozas nuevas y más de 4.000 kilos de caramelos

Este será el recorrido de la cabalgata de los Reyes Magos en Palma

Este será el recorrido de la cabalgata de los Reyes Magos en Palma

Vox Palma pide la reprobación de Lucía Muñoz por pedir la desaparición del Estado de Israel

Vox Palma pide la reprobación de Lucía Muñoz por pedir la desaparición del Estado de Israel

Encontronazo en el mercadillo navideño de sa Feixina: "¡Qué vergüenza, esta protesta es ridícula!"

El orfanato ‘Las Miñonas’, el epicentro de los horrores del Puig de Sant Pere para las niñas del franquismo: «Era como un campo de concentración»

El orfanato ‘Las Miñonas’, el epicentro de los horrores del Puig de Sant Pere para las niñas del franquismo: «Era como un campo de concentración»

Las bodas de oro del Puig de Sant Pere: "Este barrio ha tenido mucha vida, ahora todo el centro de Palma lo están transformando en guirilandia"

Las bodas de oro del Puig de Sant Pere: "Este barrio ha tenido mucha vida, ahora todo el centro de Palma lo están transformando en guirilandia"

Cort recupera a otro de los policías condenados por agredir a un detenido

Tracking Pixel Contents