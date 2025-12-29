El Ayuntamiento de Palma rinde homenaje a los 64 funcionarios y trabajadores municipales jubilados en 2025

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha presidido este lunes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Palma el homenaje a los 64 funcionarios y trabajadores municipales que se han jubilado a lo largo de este año, "en reconocimiento a su dedicación, compromiso y trayectoria profesional al servicio de la ciudad".

Este acto institucional, con el que el Consistorio da inicio a la programación de la Festa de l’Estendard, ha contado con la asistencia de regidores del equipo de gobierno, así como de representantes de distintos grupos municipales, que han querido acompañar a los homenajeados en este reconocimiento público.

Homenaje a los jubilados en el Ayuntamiento de Palma este 2025. / Cort

La regidora de Hacienda, Función Pública y Govern Interior, Mercedes Celeste, ha sido la encargada de abrir el acto, destacando el "trabajo extraordinario" realizado por los empleados municipales y deseándoles una jubilación "larga y provechosa".

A continuación, se ha hecho entrega a los homenajeados de un diploma conmemorativo y de unas litografías diseñadas por los artistas Menéndez Rojas y Félix Coll.

Para cerrar el acto, el alcalde ha expresado su agradecimiento a los trabajadores jubilados, por la "dedicación y el compromiso" demostrados a lo largo de su trayectoria profesional.

Felicitación navideña

"Ninguna administración podría sacar adelante sus proyectos ni atender adecuadamente a la ciudadanía sin la aportación de sus funcionarios y trabajadores", ha subrayado.

El primer regidor de Cort ha concluido su intervención deseando a los presentes una nueva etapa llena de salud, alegría y felicidad, así como unas felices fiestas y un próspero año 2026.