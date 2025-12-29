El Ayuntamiento de Palma rinde homenaje a los 64 funcionarios y trabajadores municipales jubilados en 2025
Jaime Martínez preside el acto "en reconocimiento a su dedicación, compromiso y trayectoria profesional"
Cort inaugura así la programación de la Festa de l’Estendard
El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha presidido este lunes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Palma el homenaje a los 64 funcionarios y trabajadores municipales que se han jubilado a lo largo de este año, "en reconocimiento a su dedicación, compromiso y trayectoria profesional al servicio de la ciudad".
Este acto institucional, con el que el Consistorio da inicio a la programación de la Festa de l’Estendard, ha contado con la asistencia de regidores del equipo de gobierno, así como de representantes de distintos grupos municipales, que han querido acompañar a los homenajeados en este reconocimiento público.
La regidora de Hacienda, Función Pública y Govern Interior, Mercedes Celeste, ha sido la encargada de abrir el acto, destacando el "trabajo extraordinario" realizado por los empleados municipales y deseándoles una jubilación "larga y provechosa".
A continuación, se ha hecho entrega a los homenajeados de un diploma conmemorativo y de unas litografías diseñadas por los artistas Menéndez Rojas y Félix Coll.
Para cerrar el acto, el alcalde ha expresado su agradecimiento a los trabajadores jubilados, por la "dedicación y el compromiso" demostrados a lo largo de su trayectoria profesional.
Felicitación navideña
"Ninguna administración podría sacar adelante sus proyectos ni atender adecuadamente a la ciudadanía sin la aportación de sus funcionarios y trabajadores", ha subrayado.
El primer regidor de Cort ha concluido su intervención deseando a los presentes una nueva etapa llena de salud, alegría y felicidad, así como unas felices fiestas y un próspero año 2026.
