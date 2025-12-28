Vecinos critican el elevado precio del traspaso de una pastelería del centro de Palma

El anuncio del traspaso de una icónica pastelería ubicada en pleno centro de Palma ha provocado un aluvión de comentarios en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionan la viabilidad del negocio dadas las condiciones económicas planteadas. La oferta, difundida recientemente a través de portales especializados, ha servido para reavivar el debate sobre el precio de los alquileres comerciales y las dificultades del pequeño comercio en zonas consideradas ‘premium’.

Según el anuncio, se trata de un local de 170 metros cuadrados, repartido en dos plantas, con un almacén inferior de 70 metros, que cuenta con licencia de pastelería con degustación, uno de los atractivos del establecimiento. El inmueble se ofrece como una “oportunidad en una zona perfecta para profesionales”, aunque las cifras no han pasado desapercibidas.

Las condiciones del traspaso fijan un alquiler mensual de 5.500 euros y un precio de traspaso de 70.000 euros, cantidades que han generado una reacción inmediata entre autónomos, emprendedores y vecinos que conocen bien el historial del local.

“Se os va la pinza” y “un abuso vergonzoso”

Los comentarios críticos no han tardado en multiplicarse. Algunos usuarios ponen el foco en la presión económica que supone asumir un alquiler de estas características: “Se os va la pinza, normal que los negocios que pongan ahí no funcionen, estarán ahogados y con las desventajas que tenemos los autónomos”, señala uno de los mensajes más compartidos.

Otros son aún más contundentes con el precio mensual del alquiler: “5.500 euros de alquiler?? Pero por favor!!! Qué abuso tan vergonzoso, en serio”, escribe otro usuario, reflejando un malestar que se repite en decenas de respuestas similares.

También hay quienes recuerdan el pasado reciente del local y dudan de su rentabilidad real: “No creo que sea tan lucrativo, han cambiado varias veces las empresas operadoras allí…”, apunta un comentario que pone en duda que el problema sea la gestión y no el contexto económico.

Más allá del caso concreto, el traspaso de esta pastelería se ha convertido en un ejemplo más del encarecimiento de los espacios comerciales en el centro de Palma, donde muchos negocios históricos han desaparecido o han ido cambiando de manos sin lograr consolidarse. Una situación que, según denuncian muchos autónomos, hace cada vez más difícil emprender o mantener un comercio tradicional en las zonas más cotizadas de la ciudad.