Domiciano Martagón se jubila tras 40 años como peluquero en Palma: «He sido feliz, mis clientes son una familia que me ha querido»

Cambiar de barbero es, para muchas personas, una traición que nunca se comete. La conexión que se crea entre peluquero y cliente es difícil de encontrar en otros ámbitos: confidencias, risas y cotilleos del barrio se comparten entre lavados y cortes de pelo. Este 31 de diciembre, el peluquero Domiciano Martagón dejará “huérfanos” a muchos de sus clientes al jubilarse tras 40 años ejerciendo la profesión en Mallorca.

Algunos de ellos llevan décadas sentándose en su sillón. Uno, en concreto, acude a su peluquería desde hace 30 años. "Esta es la última vez que me lo cortas", le dice. Martagón, fiel a su humor habitual, le responde entre risas: "Coño, ni que me fuera a morir". Actualmente, el peluquero trabaja en Galés Peluqueros en la barriada de Son Dameto, donde ha pasado sus últimos años de profesión.

Sus manos se han convertido en tijeras con el paso del tiempo, y sus ojos llorosos son un cristal que refleja todas las emociones de una despedida difícil: "Es muy duro. Los clientes son personas que he visto durante toda mi vida. Muchos se han convertido en amigos y en una familia que me ha querido".

Martagón asegura que en todos estos años ha vivido "muchas historias" y que, por encima de todo, "ha sido feliz". "Me gusta mucho el cachondeo y reírme, siempre he intentado estar de buen humor", explica el barbero.

Sevillano de nacimiento, comenzó a ejercer como peluquero durante la mili. Más tarde trabajó en hoteles en Ibiza, a finales de los años 60, primero como botones. Al terminar su jornada, iba a una peluquería a lavar cabezas por 90 pesetas. "Era muy poco, nada. Poníamos rulos y yo era muy chiquitito; la gente me preguntaba por qué trabajaba tan joven", recuerda Martagón. Más tarde llegó a Mallorca en 1985, y desde entonces su vida quedó ligada a la isla.

"Siempre me ha gustado la peluquería de caballeros. Conseguí un trabajo y mira, hasta ahora", resume con sencillez el barbero.

En los últimos días, muchos clientes han querido pasar a despedirse. "Envié un mensaje a todos porque no quería irme sin decir nada, y todo lo que he recibido han sido mensajes de ánimo, alegría y amor", cuenta emocionado.

Algunos de ellos eran clientes a los que Martagón acudía a casa para cortarles el pelo, ya que eran personas mayores y no podían desplazarse: "Todos ellos han venido hasta aquí para despedirse. He tenido mucha suerte, me he sentido muy a gusto. Muchos me invitaban a comer a su casa y yo los hacía reír".

Este ha sido el mensaje que Domiciano Martagón ha compartido con todos sus clientes: "Queridos clientes y amigos: después de casi 40 años compartiendo tijeras, charlas, risas y confianza, ha llegado el momento de despedirme de esta hermosa profesión que me ha permitido conocer a buena gente y hacer amigos. Gracias por acompañarme durante tantos años y por permitirme formar parte de vuestras vidas. Me jubilo con el corazón lleno de gratitud y recuerdos inolvidables. Gracias por todo".

La despedida de un barbero nunca es fácil y, aunque inevitable, deja huella. Pero como bien dijo Gabriel García Márquez: "No llores porque terminó, sonríe porque sucedió".