Opinió
Festes o independència per a Son Sardina
Les festes a Son Sardina sempre són un èxit perquè només s’aturen quan arriba la policia. Enguany, les campanades de Cap d’Any sonaran quatre dies abans a la barriada. Però això que podria semblar una simpàtica iniciativa dels veïnats amaga la realitat d’una barriada cansada de reinventar-se i de lluitar contra la rigidesa d’una Palma que només anhela devorar-la i urbanitzar-la.
L’hora límit de les festes sardineres són les dues de la matinada. Això es deu a una normativa injusta i rígida que equipara Son Sardina amb la resta de barriades de Ciutat, oblidant-se del seu caràcter rural i de les seves particularitats més pròpies d’un poble.
Tocar les festes és tocar l’ànima del poble. Alguns Ajuntaments populars de la Tramuntana ho saben molt bé. Per això, mimen pràcticament en exclusiva les entitats dedicades a l’organització de revetles, o es dediquen a triplicar el pressupost de festes sense pensar en les conseqüències.
Les festes fan poble, i aturar-les pot fer ressorgir el vell mantra de «Son Sardina independent, volem Ajuntament». La poca quantitat de vots que suposa Son Sardina en la resta del conjunt de Palma el deixa com una víctima perfecta per ser ignorat.
El segon cinturó sobrevola els caps de tots els sardiners com una espasa de Dàmocles. Cada un parell d’anys, qualque polític il·lustre lleva la pols a la idea com si fos la solució genial dels embossos palmesans. Com si es pogués aturar l’obesitat comprant calçons més grans.
Però els sardiners sempre han estat l’ovella negra de la ciutat: revoltosos, incansables i lluitadors. Ja sigui per un casal i plaça o sent els més actius per aturar la febre especulativa que va provocar la llei de liberalització rústica aprovada per PP i Vox.
Amb la seva gràcia habitual, els veïnats han trobat una solució original a la problemàtica horària. Així, la barriada es menjarà el raïm abans que tothom. Els sardiners esperen canvis per poder gaudir de les seves festes amb amics i família durant tota la matinada. Mentrestant, sempre ens quedarà el solar.
