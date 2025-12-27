Encontronazo en el mercadillo navideño de sa Feixina: "¡Qué vergüenza, esta protesta es ridícula!"

Una protesta de SOS Residents en el mercado navideño de sa Feixina deparó ayer por la tarde un inesperado encontronazo con la presidenta de PIMECO, Carolina Domingo, una de las organizadoras de este evento que ha provocado críticas vecinales.

Una decena de miembros de SOS Residents desfilaban junto a las casetas navideñas de inspiración nórdica vestidas de negro y portando cruces para representar "la muerte de Mallorca" como consecuencia de eventos como el mercado de sa Feixina. "¡Qué vergüenza, esta protesta es ridícula!", proclamó Domingo, que se encontraba de compras por el mercado.

Hubo un intercambio verbal entre la presidenta de PIMECO y sus acompañantes y algunas de las manifestantes. Ambos grupos se reprocharon mutuamente su actitud hasta que las mujeres vestidas de negro apretaron el paso y salieron de la escena.

Minutos después, Domingo insistió en sus críticas a la protesta. "Este mercado es para animar a la ciudadanía e incentivar el pequeño comercio. Y para que la ciudad sea un lugar de encuentro en Navidad. Lo que han dicho estas siete personas contadas es mentira. Por fin Palma tiene un mercado de Navidad como toca, que ofrece producto local, y seguiremos apostando por él para mantenerlo y mejorarlo", subrayó la presidenta de esta patronal del comercio.

La decena de personas de SOS Residents salió en procesión de la plaza Porta de Santa Catalina y realizó varias vueltas al parque de sa Feixina ante la sorpresa de la multitud de ciudadanos que una tarde de viernes se citó en el mercado. Pepa Aguiló, de esta plataforma ciudadana, justificó la necesidad de la protesta. "No nos manifestamos en la plaza Major, donde venden los 'partorets' de los belenes, que es una tradición nuestra", criticó en referencia al hecho de que el mercado navideña de sa Feixina está organizado por dos empresarios austriacos.

"Vamos de negro en señal de duelo. Sentimos que nos aniquilan, que nos sacan de nuestros barrios y nuestros pueblos, y nos arrinconan con una cultura y unas formas de vivir que no son las nuestras", añadió Aguiló.

Joana Maria Estrany, también miembro de SOS Residents, se expresó en el mismo sentido. "Este mercadillo representa la colonización de Mallorca. Están comprando la ciudad y esto es la gota que colma el vaso. No lo podemos tolerar y nuestros gobernantes no hacen nada para pararlo. Nos están sacando de nuestros barrios", subrayó.

Durante su recorrido, un vigilante privado del mercado navideño se encaró con las activistas de SOS Residents. "Dais mala imagen a toda esta gente", criticó.

"Anunciamos la muerte de Mallorca"

Los manifestantes entregaron a los ciudadanos que paseaban por el mercado navideño esquelas en catalán y en inglés. "Anunciamos la muerte de nuestra querida isla, ahogada por la turistificación, la presión especulativa y la compra masiva por parte de extranjeros con un alto poder adquisitivo que poco a poco han ido sustituyendo a la población autóctona, su cultura, lengua y forma de vida hasta conducirla a la destrucción y desaparición", rezaban las esquelas.

El mercadillo de sa Feixina ha provocado más de un enfrentamiento entre las patronales del comercio PIMECO y AFEDECO, que defienden el evento, y entidades vecinales como Barri Cívic de Santa Catalina. Desconfían de su inspiración nórdica y critican la cesión de un espacio público "para que unos empresarios hagan su negocio".