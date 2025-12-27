Cort estudia exonerar a los guías turísticos del límite que fija la ordenanza cívica de Palma
La reducción de los grupos a un tope de 35 turistas debía entrar en vigor el 1 de enero pero el Ayuntamiento argumenta que no hay profesionales suficientes
Consulta si puede aplazar su aplicación
El 1 de enero debe entrar en vigor el límite de 35 turistas como máximo en los grupos con guía en Palma. Sin embargo, el Ayuntamiento está explorando la posibilidad de dejar sin efecto este techo que recoge la ordenanza cívica por la falta de guías. Sin un número suficiente de estos profesionales, argumentan Cort y el sector, es inviable pensar en reducir los grupos porque eso implicaría aumentar su número.
El primer teniente de alcalde y regidor de Turismo, Javier Bonet, ha preguntado a los Servicios Jurídicos del Consistorio si es posible retrasar la aplicación de este límite. Hay que recordar que la intención inicial del Consistorio era reducir las visitas turísticas con guía a un máximo de veinte personas, pero finalmente aceptó elevar esa cifra a 35 como consecuencia de las protesas de las patronales Asociación Balear de Actividades Turísticas (Abactur), Asociación Proguias Turísticos de Mallorca y la Asociación de Agencias de Viajes (Aviba), que advirtieron de que esta restricción hundiría la actividad.
Además, el Ayuntamiento también aceptó aplazar su entrada en vigor hasta 2026 porque la ordenanza cívica se aprobó a las puertas del verano y las patronales pidieron más tiempo para adaptarse a la nueva realidad. De este modo, en 2025 no ha habido cambios y se han permitido grupos guiados en el centro de Palma de hasta 70 personas.
Ahora el obstáculo para aplicar la nueva normativa es un déficit de guías. El Consell de Mallorca tiene previsto ofertar cursos para formar a nuevos profesionales en el primer trimestre de 2026, después de diez años sin convocarlos. De este modo, en caso de que los Servicios Jurídicos municipales dictaminen que la normativa debe entrar en vigor el 1 de enero, Cort espera que los nuevos guías serán suficientes para afrontar una nueva realidad en la que los grupos serán más pequeños, pero previsiblemente habrá más.
Calles saturadas
"Cuando se trate de grupos guiados con fines turísticos, se restringirán a un máximo de 35 personas guía incluido. No se permite la utilización de altavoces o megáfonos, recomendando el uso de audio guías", reza el artículo 50 de la ordenanza cívica que Cort aprobó definitivamente a finales de abril.
El equipo de gobierno municipal planteó adelgazar estas visitas guiadas porque en verano provocan 'tapones' en las calles del centro de Palma, estrechas y saturadas por la masiva presencia de turistas. La ordenanza recoge otros artículos relacionados con el turismo. Por ejemplo, con el objetivo de reducir la presencia de residuos en la vía pública, se estipula que los establecimientos fijos o móviles que ofrezcan servicio de 'take away' serán responsables de mantener limpio el espacio en un radio de 25 metros alrededor de sus instalaciones.
Suscríbete para seguir leyendo
- Este es el bar de Palma que une variats, AC/DC, juegos de mesa y vida de barrio
- Descubren un túnel subterráneo en la ampliación de un instituto de Palma
- Así será el nuevo puerto de Palma: Los astilleros se van al Dique del Oeste, se recupera el histórico Moll de la Riba y se crean 55.000 metros cuadrados de zonas verdes
- Mariano Reaño: «Los hoteles tienen ahora vistas maravillosas tras la tala de los bellasombra de la plaza Llorenç Villalonga»
- Abre un nuevo Decathlon en el Olivar de Palma: tres plantas, arreglan material deportivo y sirve para recoger pedidos
- El Pesquero de Palma cambia de manos tras casi 30 años con la misma gestión
- Palma presenta el cartel para las fiestas de Sant Sebastià de 2026
- De Deportes Reus a Decathlon: la transformación del centro de Palma