Los alcaldes de Palma y Santa Cruz de Tenerife avanzan en su proceso de hermanamiento

José Manuel Bermúdez, ayer junto al alcalde de Palma, Jaime Martínez. | AJUNTAMENT

José Manuel Bermúdez, ayer junto al alcalde de Palma, Jaime Martínez. | AJUNTAMENT

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, se reunió ayer con su homólogo de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, en la sede del ayuntamiento de la capital canaria con el objetivo de avanzar en el proceso de hermanamiento entre ambas ciudades. El alcalde de Santa Cruz Tenerife destacó ayer que «son muchas las sinergias empresariales que conectan a las dos ciudades, además de los lazos culturales que se extienden desde el Colegio Tinerfeño-Balear, fundado en 1925». Por su parte, Martínez destacó este hermanamiento como «una iniciativa de gran valor para establecer sinergias en áreas como la insularidad, la cultura, la economía y el desarrollo sostenible».

