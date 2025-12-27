Sinergias
Los alcaldes de Palma y Santa Cruz de Tenerife avanzan en su proceso de hermanamiento
REDACCIÓN
Palma
El alcalde de Palma, Jaime Martínez, se reunió ayer con su homólogo de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, en la sede del ayuntamiento de la capital canaria con el objetivo de avanzar en el proceso de hermanamiento entre ambas ciudades. El alcalde de Santa Cruz Tenerife destacó ayer que «son muchas las sinergias empresariales que conectan a las dos ciudades, además de los lazos culturales que se extienden desde el Colegio Tinerfeño-Balear, fundado en 1925». Por su parte, Martínez destacó este hermanamiento como «una iniciativa de gran valor para establecer sinergias en áreas como la insularidad, la cultura, la economía y el desarrollo sostenible».
- Este es el bar de Palma que une variats, AC/DC, juegos de mesa y vida de barrio
- Descubren un túnel subterráneo en la ampliación de un instituto de Palma
- Así será el nuevo puerto de Palma: Los astilleros se van al Dique del Oeste, se recupera el histórico Moll de la Riba y se crean 55.000 metros cuadrados de zonas verdes
- Mariano Reaño: «Los hoteles tienen ahora vistas maravillosas tras la tala de los bellasombra de la plaza Llorenç Villalonga»
- Abre un nuevo Decathlon en el Olivar de Palma: tres plantas, arreglan material deportivo y sirve para recoger pedidos
- El Pesquero de Palma cambia de manos tras casi 30 años con la misma gestión
- Palma presenta el cartel para las fiestas de Sant Sebastià de 2026
- De Deportes Reus a Decathlon: la transformación del centro de Palma