Vecinos y ecologistas cuestionan los informes mostrados por Cort para justificar la tala de los bellasombras

Las explicaciones públicas que la regidora de Infraestructuras y dos técnicos municipales ofrecieron el martes para justificar la tala de diecisiete bellasombras de la plaza Llorenç Villalonga no han convencido a las entidades vecinales y ecologistas críticas con esta intervención. Este miércoles han anunciado que en los próximos días darán una "respuesta técnica" e insisten en su solicitud al Ayuntamiento de Palma para que les remita los informes completos con el fin de poder analizarlos en detalle.

Consideran que, según lo expuesto por los técnicos municipales, "no existen en estos momentos informes concluyentes, ni en relación con el diagnóstico del estado del arbolado, ni sobre las propuestas de actuación planteadas". Asimismo, lamentan que en la elaboración del planteamiento no se haya contado con otros expertos independientes en la materia.

El martes la regidora de Infraestructuras, Belén Soto, acompañada por el jefe del Departamento, Urbano Sánchez, y la jefa del Servicio de Parques y Jardines, Elisabet Sintes, mostraron informes de cada árbol que recomendaban su tala por su mal estado y el riesgo de caída de ramas sobre ciudadanos y vehículos. Los documentos hablaban de partes podridas, cavidades internas, heridas en la base de los troncos o humedades en las ramas que presagiaban fracturas.

Fotos incluidas en los informes que muestran podredumbre en un tronco. / Cort

Vecinos y ecologistas desconfían de estas explicaciones y critica la falta de participación vecinal desde el inicio del proceso, "a pesar de tratarse de un colectivo directamente afectado y conocedor de la problemática". En este sentido, señalan que en el orden del día de la última Mesa del Árbol no figuraba ningún punto relativo a la tala de las bellasombras, "lo que impidió preparar y abordar la cuestión con la profundidad y el rigor necesarios". Según denuncian, los vecinos se encontraron "ante hechos consumados y una forma de gestionar los conflictos públicos autoritaria e impropia de un ayuntamiento democrático".

"Un hecho inaudito"

Las entidades firmantes consideran que la actuación sobre el conjunto arbóreo de las bellasombras de la Calatrava constituye "un hecho inaudito y una agresión de extrema gravedad contra el patrimonio natural y urbano de Palma". A su juicio, la tala de los árboles "resulta incompatible con los valores democráticos, ambientales y culturales que deberían guiar la acción pública". Y concluyen que "en ningún caso queda justificada la urgencia ni la forma en que se llevó a cabo la actuación, especialmente en las fechas en las que se produjo".

Urbano Sánchez y Elisabet Sintes, el martes explicando la intervención. / Cort

Finalmente, la plataforma solicita una reunión urgente con Soto para esclarecer los hechos y abrir un proceso para la elaboración de un plan de reforma paisajística de la plaza.

Firman el comunicado la asociación de vecinos de la Calatrava, Canamunt, Banc de l’Oli–Plaça de la Mercè, La Llotja, plaza Major, Federació d'Associacions de Veïns de Palma, Palma XXI, GOB, Amics de la Terra y Asociación Balear del Árbol (ABA) y la Plataforma Bellasombras.