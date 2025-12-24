Comercio local
El transporte público apoya a los establecimientos emblemáticos
Un autobús de la EMT luce el eslogan ‘Esta Navidad, regala comercio local’
El Ayuntamiento presentó ayer una campaña de apoyo al comercio de proximidad, y más concretamente a los establecimientos que forman parte del Catálogo de Establecimientos Emblemáticos. Un vehículo de la EMT luce el eslogan ‘Esta Navidad, regala comercio local’, invitando también a conseguir una bolsa de las 9.000 bolsas reutilizables con la imagen de los comercios emblemáticos. A la presentación asistieron el teniente de alcalde y regidor de Mobilitat, Toni Deudero; la regidora de Comerç, Restauració i Autònoms, Lupe Ferrer; el director general de Comerç i Restauració, Toni Fuster; el director general de Mobilitat, Antonio Román; el gerente de la EMT, Juan José Elías, y el presidente de la Confederación Balear de Comercio, Mateu Cunill.
