Pep Llambías, autor de la icónica escultura ‘Palma’, será el pregonero de la Festa de l’Estendard 2025

La lectura del pregón, que este año correrá a cargo del artista Pep Llambías, abrirá oficialmente, el próximo lunes 29 de diciembre, la programación de la Festa de l’Estendard 2025, que agrupa un amplio abanico de propuestas culturales, religiosas, ciudadanas y lúdicas dirigidas a evocar acontecimientos históricos profundamente vinculados a la personalidad y la identidad de Palma y del conjunto de Mallorca.

La lectura tendrá lugar en la Sala de Plenos, a las 18 horas, en el transcurso de un acto institucional que será presidido por el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y que contará con la asistencia de los regidores y regidoras del equipo de gobierno y de los distintos grupos municipales.

El mismo 29 de diciembre, la programación se habrá iniciado a las 12 del mediodía con el homenaje a los funcionarios y trabajadores del Consistorio que se han jubilado a lo largo de este año, mientras que al día siguiente, el martes 30, la Basílica de Sant Miquel acogerá, a las 19.30 horas, el Cant de la Salve a la Mare de Déu de la Salut.

Seguidamente, a las 20 horas, se realizará en la plaza de Cort la ofrenda de coronas por parte de entidades, instituciones y el Ajuntament de Palma en homenaje y emotivo recuerdo al Rei Jaume I.

El último día del año, los actos se iniciarán a las 10 de la mañana, en la plaza de Cort, con la colocación del Estendard Reial de la Conquesta de Mallorca.

Media hora más tarde, a las 10.30, se oficiará en la Seu una Misa solemne, y a las 12 del mediodía, de nuevo en la plaza de Cort, será el turno de la representación de la Colcada, de Pere d’Alcàntara Penya, a cargo de Miquela Lladó y los chicos y chicas de la Escola de Música i Danses de Mallorca.

Dentro del programa previsto para el 31 de diciembre, el alcalde de Palma pronunciará desde Cort, a las 12 del mediodía, el discurso del Estendard, antes de presidir, a las 13 horas, la ceremonia de entrega de los Honors i Distincions, que se desarrollará en el Salón de Plenos.

El pregonero de 2025

En cuanto a la figura del pregonero de este año, Pep Llambías Rosselló (Alaró, 1954), cabe resaltar su importante contribución a la dinamización cultural y artística de Palma a lo largo de las últimas décadas.

Pintor y escultor, sus obras han estado presentes habitualmente en espacios públicos y privados de Palma y del conjunto de Mallorca.

En este sentido, una de sus creaciones más reconocidas es la escultura 'Palma', que fue inaugurada en 1999, coincidiendo con la celebración de la Universíada, y que desde entonces permanece en el Passeig Sagrera, a escasa distancia de la sede del Govern de les Illes Balears, representando una icónica postal de bienvenida a la ciudad.