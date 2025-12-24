Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería de Navidad en MallorcaDescubren túnel subterráneoGran Cruz de Carlos IIINuevas Licencias VTCFalta Talento Guardia Civil
instagramlinkedin

Laboral

La EMT aprueba su Plan de Igualdad hasta 2029

Incorpora protocolos de prevención y actuación ante situaciones de acoso

Archivo - Bus de la EMT Palma.

Archivo - Bus de la EMT Palma. / CORT - Archivo

Redacción Palma

Palma

La Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma aprobó ayer el Plan de Igualdad para los próximos cuatro años (2025-2029), gracias a un acuerdo entre la dirección y los representantes de los trabajadores y trabajadoras.

Este es el primer Plan de Igualdad aprobado en la EMT Palma desde la aplicación del RD 901/2020 de 13 de octubre, por el que se regulan los Planes de igualdad y su registro, cumpliendo de esta manera con el compromiso que habían asumido el alcalde, Jaime Martínez Llabrés, y su equipo de gobierno.

El objetivo general del Plan es alcanzar la igualdad de género, en un marco de respeto global a los derechos humanos, y para ello establece objetivos de igualdad, estrategias y prácticas, así como sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de las metas fijadas.

En concreto, el Plan de Igualdad incorpora un ‘Protocolo para la prevención y actuación frente el acoso sexual, por razón de sexo y otras conductas contrarias a la libertad sexual y la integridad moral’ y un ‘Protocolo de prevención y actuación frente al acoso laboral’.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Descubren un túnel subterráneo en la ampliación de un instituto de Palma
  2. Así será el nuevo puerto de Palma: Los astilleros se van al Dique del Oeste, se recupera el histórico Moll de la Riba y se crean 55.000 metros cuadrados de zonas verdes
  3. Mariano Reaño: «Los hoteles tienen ahora vistas maravillosas tras la tala de los bellasombra de la plaza Llorenç Villalonga»
  4. Abre un nuevo Decathlon en el Olivar de Palma: tres plantas, arreglan material deportivo y sirve para recoger pedidos
  5. Proponen el despido del sindicalista de Emaya que se marchó de vacaciones a Bali
  6. El Pesquero de Palma cambia de manos tras casi 30 años con la misma gestión
  7. Palma amnistía otras cuatro viviendas ilegales construidas en suelo rústico
  8. Palma presenta el cartel para las fiestas de Sant Sebastià de 2026

El transporte público apoya a los establecimientos emblemáticos

La EMT aprueba su Plan de Igualdad hasta 2029

La EMT aprueba su Plan de Igualdad hasta 2029

De Deportes Reus a Decathlon: la transformación del centro de Palma

De Deportes Reus a Decathlon: la transformación del centro de Palma

La plaza de Cort y la plaza de la Reina acogerán la celebración de Nochevieja para dar la bienvenida al 2026

La plaza de Cort y la plaza de la Reina acogerán la celebración de Nochevieja para dar la bienvenida al 2026

Madrid desatasca las obras del Baluard del Príncep, paralizadas desde hace más de dos años

Madrid desatasca las obras del Baluard del Príncep, paralizadas desde hace más de dos años

Descubren un refugio subterráneo de la Guerra Civil en la ampliación de un instituto de Palma

Descubren un refugio subterráneo de la Guerra Civil en la ampliación de un instituto de Palma

Los informes municipales que sentenciaron a los bellasombra hablan de partes podridas, heridas y riesgo de fractura

Alternativa al carril bici de Blanquerna: Cort eliminará 15 aparcamientos de 31 de Desembre y un tramo de circulación de Francesc Suau

Alternativa al carril bici de Blanquerna: Cort eliminará 15 aparcamientos de 31 de Desembre y un tramo de circulación de Francesc Suau
Tracking Pixel Contents