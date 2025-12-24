La EMT aprueba su Plan de Igualdad hasta 2029

La Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma aprobó ayer el Plan de Igualdad para los próximos cuatro años (2025-2029), gracias a un acuerdo entre la dirección y los representantes de los trabajadores y trabajadoras.

Este es el primer Plan de Igualdad aprobado en la EMT Palma desde la aplicación del RD 901/2020 de 13 de octubre, por el que se regulan los Planes de igualdad y su registro, cumpliendo de esta manera con el compromiso que habían asumido el alcalde, Jaime Martínez Llabrés, y su equipo de gobierno.

El objetivo general del Plan es alcanzar la igualdad de género, en un marco de respeto global a los derechos humanos, y para ello establece objetivos de igualdad, estrategias y prácticas, así como sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de las metas fijadas.

En concreto, el Plan de Igualdad incorpora un ‘Protocolo para la prevención y actuación frente el acoso sexual, por razón de sexo y otras conductas contrarias a la libertad sexual y la integridad moral’ y un ‘Protocolo de prevención y actuación frente al acoso laboral’.