De Deportes Reus a Decathlon: la transformación del centro de Palma

Continúa la evolución imparable de Palma. La apertura de la tienda de Decathlon en la plaça del Mercat de s’Olivar evidencia la transformación del centro de la ciudad. La multinacional francesa, dedicada al deporte, aprovecha una oportunidad de mercado que ninguna gran empresa ocupó desde el cierre en 2019 de Deportes Reus, situado en calle Oms, para convertirse en la referencia deportiva de Avenidas hacia dentro. Un cambio del que podrían verse beneficiados los comerciantes de Els Geranis al arrastrar a más compradores a su zona.

Antes de la aparición de multinacionales había una referencia en cuanto a material deportivo en el centro de Palma: Deportes Reus. Era una tienda situada en Calle Oms a solo a unos 40 metros de la Calle San Miguel. Cerró en 2019 porque le subieron el precio del alquiler a más del doble al dejar de tener renta antigua. Era el negocio de deportes más antiguo de Palma.

El cambio de Palma

Nada de aquello permanece. Ahora hay una tienda con unos carteles llamativos que reparan móviles, tablets y ordenadores. Pero no solo eso, también venden artículos de papelería, juguetes, regalos y accesorios para el móvil.

Desde el extinto Deportes Reus al Decathlon de s’Olivar se tarda 2 minutos y 24 segundos en llegar. Para acabar de subir Calle Oms, hay tres negocios más que comparten fachada con el extinto espacio deportivo: Nataly, una tienda de ropa infantil, que echa el cierre después de 40 años, La Luna, que se mantiene, y una heladería que hace esquina con calle San Miguel.

Para seguir con el recorrido hay que cruzar Els Geranis donde, negocios de toda la vida, continúan resistiendo. Y, al llegar a la calle Caputxins y girar a la derecha, ya se aprecia la recién tienda inaugurada de Decathlon. Un espacio reformado de tres plantas y 700 metros cuadrados comerciales dedicados al deporte que en 2022 se quedó vacío por el cierre de un local de Bankia.

Con servicio de reparación, de recogida online y especializado en material deportivo de hasta diez disciplinas, Decathlon cubre un espacio enfocado para los residentes del centro de Palma que quieran ir caminando a comprar material deportivo, a excepción de Kenia Fitness, que se encuentra en el Passatge Maneu.

El papel de Els Geranis

A tan solo unos metros de la entrada principal de la multinacional francesa, está el centre comercial Els Geranis. Un espacio que puede verse beneficiado de la apertura del gigante deportivo por la afluencia de personas que puede traer a sus tiendas.

Para Mercedes Carvajal, presidenta del centre comercial Els Geranis y propietaria de H d H Moda, es una buena noticia: “Esperemos que sea muy positivo y entren aquí. Con los que he hablado por aquí, menos una persona que se dedica a un tipo de prendas similar, están contentos. Pero no creo que le perjudique tanto como ella cree. Al entrar más gente aquí, hay más posibilidades que compren en un pequeño comercio porque las personas valoran mucho la atención. Creo que la apertura es buena, sobre todo para Els Geranis”.

Carvajal también reivindica el papel de Els Geranis, que ha evolucionado en poco tiempo: “Se han arreglado mucho. Hay papeleras, luz, limpieza, cámaras y hay gente profesional que no hay en otro sitio de Palma. Los precios son buenos, la atención y todo lo que podamos dar no te lo ofrecen en otro sitio así tan concentrado. Hay mucha gente buscando locales aquí, aunque no se nota en la gente que tiene que venir a comprar”.

Palma se está transformando y, de esta evolución específica, se pueden verse beneficiados algunos pequeños comercios.