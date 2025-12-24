Una avería eléctrica deja sin suministro durante 17 horas a los vecinos de s'Aranjassa

La Navidad ha comenzado con un sobresalto para casi un centenar de familias en la barriada palmesana de s’Aranjassa. Lo que debía ser una jornada de preparativos para la cena de Nochebuena se transformó, desde la tarde del martes, en una crisis doméstica que ha dejado a 93 vecinos sin suministro eléctrico, sin calefacción y, lo más crítico en esta zona, sin suministro de agua. Tras más de 17 horas de interrupción, el servicio ha comenzado sobre las 10:50 de este miércoles, después de que la compañía eléctrica desplegara un operativo especial para atajar una avería que resultó ser más compleja de lo previsto.

El incidente se originó a las 17:15 horas de ayer martes. Según relatan los residentes, la luz no se cortó de forma seca y definitiva en un primer momento, sino que el suministro empezó a oscilar de manera errática. "Iba y venía constantemente", explican los afectados. Esta intermitencia obligó a los vecinos a actuar con rapidez, desenchufando neveras, congeladores, televisores y ordenadores para evitar que los picos de tensión terminaran por calcinar los circuitos internos de los electrodomésticos.

Finalmente, la red colapsó por completo, sumiendo a las viviendas en una oscuridad que se prolongaría durante toda la madrugada. La angustia creció conforme pasaban las horas, no solo por la falta de iluminación, sino por la logística básica, ya que muchas de las viviendas dependen de bombas eléctricas para el suministro de agua. Sin corriente, los grifos dejaron de funcionar, impidiendo tareas tan básicas como el aseo personal o el uso de los sanitarios.

Dos incidentes y dos equipos

Endesa ha arrojado luz este miércoles sobre la complejidad del fallo técnico. Según la empresa, no se trató de una avería aislada, sino de "dos incidentes distintos localizados en la misma zona". Esta coincidencia técnica fue la que, presumiblemente, dificultó las labores de reparación inicial y prolongó el tiempo de respuesta.

Para atajar la crisis en una fecha tan señalada como la Nochebuena, la eléctrica ha informado de que se han movilizado dos equipos de técnicos de forma simultánea. Los operarios han trabajado sobre el terreno durante la mañana de hoy para realizar las maniobras de reposición del servicio. Según la información facilitada por los técnicos a la central, el proceso de restablecimiento se ha completado alrededor de las 10:50 horas..

Indignación por la atención al cliente

A pesar de la resolución técnica, el malestar entre el vecindario es palpable, especialmente por lo que califican como una "nefasta gestión de la información". Los afectados critican que, al intentar contactar con el número de averías, se encontraban con interlocutores que desconocían la realidad geográfica de la zona.

"Llamamos y nos contesta alguien que parece estar en la otra punta del mundo, dándonos largas y sin soluciones claras", lamentan tras una de las múltiples llamadas infructuosas. La sensación de aislamiento fue total: sin luz, con la fibra óptica caída —lo que anulaba los teléfonos fijos— y con la batería de los móviles bajo mínimos.

Incluso la movilidad física se vio comprometida. Al tratarse de una zona de chalets y viviendas unifamiliares, muchos vecinos se encontraron con que sus barreras y portones eléctricos no funcionaban. "He visto a un vecino teniendo que desembragar la barrera manualmente para poder salir con el coche; si no tienes la llave de desbloqueo o no sabes cómo hacerlo, te quedas literalmente encerrado en tu propia casa", comentaban.

Carrera por salvar la Nochebuena

A las 10:50 de hoy, el esperado "pitido" de los electrodomésticos al recuperar la energía ha supuesto un alivio generalizado. Sin embargo, ahora comienza otra carrera: comprobar si el género guardado en las neveras para las celebraciones de hoy y mañana sigue siendo apto para el consumo. Tras 17 horas sin refrigeración activa, muchos temen haber perdido inversiones considerables en marisco, carnes y repostería típica de estas fiestas.

"Estamos cruzando los dedos para que no se vuelva a ir", confiesan los vecinos mientras recuperan la presión del agua en su vivienda. La comunidad espera que el refuerzo realizado por los dos equipos de técnicos sea definitivo y que la doble avería no sea más que un mal recuerdo en una noche que, por definición, debería estar iluminada.