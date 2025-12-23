Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La plaza de Cort y la plaza de la Reina acogerán la celebración de Nochevieja para dar la bienvenida al 2025

EP

Palma

La plaza de Cort y la plaza de la Reina acogerán la celebración de Nochevieja con música en directo y las tradicionales campanadas para dar la bienvenida al 2026.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Palma ha informado que el próximo martes, día 31 de diciembre, continuará con la tradición de ofrecer una fiesta de Nochevieja llena de música, baile y alegría para toda la familia. Este fin de año, los actos se celebrarán simultáneamente en la plaza de Cort y en la plaza de la Reina.

La celebración vuelve a la plaza de Cort, después de la buena acogida que tuvo tras recuperar la fiesta el pasado año. En esta plaza, el DJ Juan Campos, ofrecerá un amplio repertorio musical que abarca desde los años 70 hasta los éxitos más recientes y que se iniciará a las 23.30 horas hasta las 02.00 horas de la madrugada.

En la plaza de la Reina, una pantalla retransmitirá en directo lo que está sucediendo en la plaza de Cort y, tras las campanadas de Año Nuevo, un DJ pondrá música hasta las 02.00 horas de la madrugada.

Dado que este año el aforo a la plaza de Cort será limitado, la Policía Local instalará controles de acceso, por lo que todos los ciudadanos que deseen acudir a esta plaza solo podrán hacerlo por las calles Colón y Palau Reial. Completado el aforo, se podrá seguir disfrutando de la fiesta en la plaza de la Reina.

TEMAS

