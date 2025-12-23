El Pesquero de Palma cambia de manos tras casi 30 años con la misma gestión
La Autoridad Portuaria adjudica el emblemático restaurante en primera línea del puerto de pescadores a la empresa Coliving Puig d'Alaró
El restaurante El Pesquero, con su privilegiada terraza en primera línea del puerto de Palma, afronta una nueva gestión después de casi 30 años bajo la dirección de Llorenç Rus. El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha seleccionado la propuesta de la empresa Coliving Puig d'Alaró tras el correspondiente procedimiento de concurso público.
El nuevo adjudicatario gestionará el bar‑cafetería‑restaurante que ocupa una zona de dominio público, a pie de mar y con una terraza que domina el puerto de pescadores. Su propuesta ha sido valorada como la más ventajosa, de conformidad con los criterios técnicos, económicos y de calidad establecidos en los pliegos de la licitación.
La concesión, con una duración de 16 años, contempla una inversión comprometida por parte de Coliving Puig d'Alaró por un importe global de 2.900.000 euros. Dicha inversión se destinará a la ejecución de una planta sótano y reconstrucción del edificio existente, empleando materiales sostenibles y de origen local, y a la incorporación de una instalación fotovoltaica para el aprovechamiento de energía renovable en las instalaciones del restaurante, reforzando así los objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética impulsados por la APB.
El ámbito de la concesión comprende una superficie total de 732,90 m², de los cuales 268,20 m² corresponden a edificaciones existentes y 464,70 m² a zonas de terraza al aire libre, situadas dentro del dominio público portuario. La gestión del establecimiento incluirá la prestación de servicios propios de bar, cafetería y restaurante, así como otras actividades complementarias relacionadas con la explotación hostelera que se detallan en el proyecto básico presentado.
Más de 60 años en el puerto
El Pesquero forma parte del paisaje del Moll de la Llotja desde hace seis décadas, siempre con el mismo nombre. "Cuando nosotros lo cogimos venían muchos pescadores a comer o a tomarse algo, era muy diferente a como lo conocen ahora los palmesanos", valoró Rus el pasado mes de febrero, cuando la APB publicó las bases para una nueva gestión.
En sus inicios lo frecuentaron los trabajadores del mar y vecinos de Santa Catalina y el Puig de Sant Pere. Durante los años 70 y 80, este tipo de clientela se combinaba con los residentes que acudían a descansar en la amplia terraza ubicada frente a los pantalanes de los pescadores. Entonces era una típica cantina con humo, ruido y partidas de cartas.
La modernización del establecimiento llegó en 1996, cuando Rus y el ya fallecido Miquel Dolç obtuvieron la concesión. Llevaron a cabo una inversión para rehabilitar el local, al que llamaron Café Port Pesquer. En 2013, cuando ganaron una segunda concesión, ejecutaron una reforma integral con la que ampliaron las instalaciones y la carta para potenciar la oferta de restaurante.
