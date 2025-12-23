Descubren un refugio subterráneo de la Guerra Civil en la ampliación de un instituto de Palma

Las obras de ampliación del instituto público de Ses Estacions, en la calle Marqués de Fontsanta de Palma, han descubierto la existencia de un túnel subterráneo que data de la Guerra Civil. Es un túnel que sirvió de refugio ante las bombas que se lanzaron sobre la ciudad. En realidad son dos pasillos subterráneos, que se construyeron de una manera independiente, pero que en un momento determinado se unieron. De momento se desconoce la fecha y la razón de dicha unificación.

El conseller de Educación, Antoni Vera, ha visitado esta mañana las obras de la ampliación del centro educativo y al mismo tiempo también ha recorrido este túnel subterráneo que se descubrió durante las obras.

Este antiguo refugio antiaéreo está situado justo debajo del patio del colegio. Antiguamente este solar estaba ocupado por una fábrica de fertilizantes y se tuvo que realizar esta construcción subterránea debido al número de empleados que trabajaban en esta empresa, tal como indicaba una ley vigente en aquella época. El otro túnel, que atraviesa la calle Margarita Caimari, también se construyó al inicio del conflicto armado y la obra se hizo de una manera manual. Se construyó debajo de un antiguo colegio, que durante la Guerra Civil fue incautado por el Ejército, que lo convirtió en un cuartel sanitario.

El túnel sirvió de refugio ante al ataque aéreo con bombas / B.RAMON

La aparición de esta obra subterránea ha obligado a los arquitectos que dirigen la ampliación del edificio educativo a redistribuir la cimentación. De esa manera se ha logrado preservar la estructura del túnel, sin la necesidad de parar las obras.

Una gran superficie de este túnel estaba cubierto de tierra. Varios obreros han tenido que vaciar la zona para que se pueda transitar por esta zona construida bajo la superficie.

En el recorrido se puede observar como el refugio tiene uno de sus accesos que está tapado. Posiblemente su salida se sitúa a la altura del hall de entrada del instituto de Ses Estacions. La intención de la Conselleria, según ha detallado Antoni Vera, es realizar las excavaciones pertinentes para recuperar la totalidad del túnel y que en un futuro pueda ser visitado por los ciudadanos, pero sobre todo por los jóvenes que estudian la guerra civil. Los técnicos han construido unos peldaños para facilitar el acceso a esta zona subterránea. En su recorrido se puede observar el cableado eléctrico que se instaló en su momento, para que el refugio pudiera tener luz. También se aprecia las bocas de ventilación que se construyeron.

El conseller Vera visitó la instalación subterránea / B.RAMON

El ingeniero Tomeu Fiol, que es un experto en estas estructuras subterráneas, resaltó la importancia de este túnel, ya que no existía la más mínima noticia de su existencia. No se ha encontrado ningún documento que acredite su construcción. Sin embargo, se sospecha que se realizó en el año 1937, en plena Guerra Civil. Se calcula que se tardó unos seis meses en construirlo. Fiol destacó, no solo la dificultad de aquella época en realizar este tipo de obras, sino sobre todo la calidad y fortaleza de los dos túneles subterráneos que en un momento determinado, sin que se conozcan las causas, se decidió conectarlos.

El túnel podrá ser visitado en un futuro por los ciudadanos / B.RAMON

A esta visita a las obras subterráneas también han acudido representantes políticos de Presidència y del Consell de Mallorca, en concreto del área de cultura y de patrimonio. Ha sido el Govern el que ha autorizado, con la aprobación del Consell de Mallorca, llevar a cabo actuaciones de limpieza, refuerzo del suelo y la instalación de una puerta metálica para regular el acceso del refugio antiaéreo. El coste de las obras alcanzará los 15 mil euros. Los técnicos confirmaron que este túnel nada tiene que ver con el descubierto hace también poco tiempo bajo el edificio del Terminus, en la plaza de España, aunque estén relativamente cerca uno del otro. Ambas zonas subterráneas son obras que se realizaron durante el conflicto militar y servían para que la población pudiera protegerse frente a los ataques con bombas.

Por otra parte, las obras de ampliación del instituto de Ses Estacions comenzaron el pasado mes de febrero. Su presupuesto es de 2,8 millones. Está previsto que finalicen el próximo mes de marzo. Se ha construido una ampliación de planta baja y de dos alturas. Estará conectado con el edificio principal del instituto, que fue construido a mitad de los años 90. En esta nueva zona se impartirán clases de formación profesional en cursos de administración. También se prevé un espacio polivalente para descongestionar los estudios de Eso y bachillerato.