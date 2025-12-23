Brindis navideño en el Ayuntamiento de Palma con los medios
El alcalde de Palma, Jaime Martínez, presidió ayer el tradicional brindis navideño con los medios que cubren habitualmente la actualidad del Ayuntamiento de Palma y con los regidores de todos los grupos municipales. El primer edil adelantó a los periodistas que 2026 "será un año divertido e intenso a nivel informativo".
