Alternativa al carril bici de Blanquerna: Cort eliminará 15 aparcamientos de 31 de Desembre y un tramo de circulación de Francesc Suau

La eliminación del carril bici de Blanquerna y su desvío implicará la pérdida de quince plazas de aparcamiento de la calle 31 de Desembre y de un carril de tráfico en un tramo de la calle Francesc Suau. Es uno de los cambios que sufrirá la red de carril bici de Palma contemplados en la fase de ejecución de la auditoría que Movilidad encargó a una empresa externa.

Además del carril bici de Blanquerna, Movilidad eliminará el que pasa por la plataforma peatonal de la estación Intermodal y lo desviará por la calle Marquès de Fontsanta. También desaparecerá el carril que discurre por la plaza Verge del Miracle, en Santa Catalina, y se buscará una alternativa por la calle Espartero.

Francesc Arechavala, director de proyectos de IDOM, la empresa que ha elaborado esta auditoría, ha señalado que en los próximos diez años se plantean otras correcciones dey una ampliación la red, que pasará de los 108 kilómetros actuales (incluyendo ciclocalles) a 168. De este modo, llegará hasta Son Ferriol, el acceso al Castell de Bellver por la calle Polvorí o el Camí de les Meravelles, en Can Pastilla.

Contenedores y paradas de la EMT

Ninguno de estos nuevos kilómetros irán por acera. Actualmente el 35% de la red discurre por vías peatonales y el objetivo es segregarla de manera progresiva.

A corto, medio y largo plazo también se trabajará en eliminar de la red otros puntos conflictivos como las intersecciones con cruces de peatones, con paradas de la EMT y con contenedores de basura.