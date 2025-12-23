Abre un nuevo Decathlon en s'Olivar de Palma: tres plantas, arreglan material deportivo y sirve para recoger pedidos

Decathlon ha inaugurado su nueva tienda en s’Olivar de Palma con tres plantas y 700 metros cuadrados comerciales este martes. El segundo espacio de la multinacional en el centro de la ciudad y el quinto en Mallorca ha contado con varias novedades respecto a sus otros establecimientos en la isla, como la reparación de material de cualquier deporte. Desde bicicletas a mesas de ping-pong con un ambicioso compromiso: arreglarlo en un plazo de 48 a 72 horas.

La inauguración ha creado la expectación de decenas de personas que han esperado la apertura de puertas. Con un diseño propio característico, la nueva tienda Decathlon abarca diez deportes en un espacio 'micro' con una apuesta clara: dar una respuesta completa. Disciplinas como la natación, ciclismo, running, fútbol, pádel, deportes de montaña y fitness no faltaron.

El nuevo local tiene su acceso en el número 5 de la calle Caputxins de Palma , frente a la entrada de la pescadería al Mercat de l'Olivar , y ocupa toda la planta baja del edificio Vizcaya, de siete plantas, con fachadas en la mencionada calle Caputxins y el centro comercial Los Geranios, donde no tiene un segundo acceso, pero sí ventanales.

El local comercial fue ocupado desde 2008 a 2019 primero por Bancaja y posteriormente por Bankia, hasta que en 2022 se quedó vacío.

Reparaciones rápidas

La principal novedad de la tienda es que se arreglan bicicletas y cualquier tipo de material deportivo. El compromiso es reparar las averías en un plazo de 48 a 72 horas: “S’Olivar viene a dar la prestación en la isla a cualquier incidencia. La insularidad penaliza y queremos darla en el menor tiempo posible. Arreglamos material de cualquier deporte. Hemos contratado y formado personas para eso. De reparaciones más sencillas a más técnicas. El compromiso es de arreglar cualquier tipo de prestación de 48 a 72 horas. Dotamos al taller para tenerlo todo en la isla. Hemos querido garantizar que todo esté en la isla. Vamos con todo”, afirman Irene Almira, directora de la tienda, y Raquel Marín, líder del área Baleares.

Pedir cita se puede hacer de dos formas diferentes: acudir a la tienda y concertar una hora, o bien de una forma online. Este espacio especializado está en la primera planta donde además hay una muestra de bicicletas. Además, también se pueden alquilar con un tiempo mínimo de tres meses.

Recogidas online

Otra seña de identidad de Decathlon s’Olivar es la recogida online. Es un servicio rápido para comprar por web y recogerla en la primera planta de la tienda.

Regalos a los primeros compradores

Para celebrar la inauguración, Decathlon ha preparado una actividad en la calle para invitar a los vecinos a descubrir la nueva tienda. A través de un juego de preguntas tipo trivial sobre cultura deportiva, las personas que participan pueden ganar tarjetas regalo de 5 euros, canjeables el mismo día en la tienda y sin compra mínima.

Además, entre los 200 primeros clientes que realizan una compra, si son miembros de Decathlon, se llevan de regalo una totebag y un bidón.