PP y Vox aprueban los presupuestos de Palma para 2026 entre críticas de la izquierda

Palma ha aprobado definitivamente sus presupuestos municipales en un pleno extraordinario que ha transcurrido según lo previsto. El PP ha sacado adelante unas cuentas que ha negociado con Vox entre las críticas de la oposición de izquierdas porque, consideran PSOE, Més per Palma y Podemos, olvidan la problemática de la vivienda.

El presupuesto total alcanza los 626,67 millones de euros, lo que representa un aumento de 16,46 millones respecto a 2025. La regidora de Hacienda, Función Pública y Govern Interior, Mercedes Celeste, ha calificado las partidas de "realistas, equilibradas y responsables", y ha subrayado que incluyen una rebaja fiscal: la segunda fase de la bajada de la plusvalía municipal, que se situará en el 18%; y la reducción del ICIO a partir de noviembre del mismo año, permitiendo deducir el 50% de las tasas abonadas por licencias urbanísticas.

Celeste ha repasado algunos hitos de estas cuentas. Por ejemplo, la creación de 50 plazas de la Policía Local, la continuidad del programa de limpieza ‘Palma a Punt’, la incorporación de los primeros 57 autobuses eléctricos (de un total de 113 previstos en cuatro años), la gratuidad de la EMT, la ampliación de la ORA o la cuarta fase de BiciPalma, con 23 nuevas estaciones y 230 bicicletas eléctricas.

Asimismo, se refuerzan los servicios de atención y acogida a mujeres víctimas de violencia, con aumentos del 60% y 36%, respectivamente; se incluyen mejoras salariales para las trabajadoras de las 'escoletes' externalizadas; se adquirirán las escuelas infantiles de Ciutat Antiga y Santa Catalina y se ejecutará el nuevo Casal de Barri de Son Oliva.

La regidora de Hacienda, Mercedes Celeste. / B. Ramon

En Deportes, se reformarán todos los vestuarios de los campos de fútbol municipales y se construirán nuevas instalaciones en Sant Jordi y Es Garroveral. También se continuará la modernización del Palau Municipal d’Esports de Son Moix y se avanzará en la futura pista de atletismo y la reforma de Germans Escalas.

Como ha sucedido a lo largo de toda la tramitación, la izquierda ha acusado al PP y a Vox de confeccionar unos presupuestos que, señala, no incluye ninguna medida efectiva contra la emergencia habitacional. "Palma vive la peor crisis de vivienda de la historia, pero sus presupuestos no dedican los recursos necesarios para afrontar esta emergencia. Parten de la idea de que el problema de la vivienda se soluciona construyendo más y no es así", ha manifestado la portavoz de Podemos, Lucía Muñoz.

La regidora ha calificado la cuentas de "ilegales" porque "no incluyen partidas para garantizar la igualdad y recortan en derechos y libertades". Por todo ello Muñoz ha pedido "su retirada y reelaboración para que cumplan con la ley y respeten los derechos de los ciudadanos".

La portavoz de Més per Palma, Neus Truyol, ha hecho un símil al tratarse del día del sorteo de Navidad. "Hoy es un día de lotería y se reparten millones de euros a muchas familias. Pero en Palma tenemos la lotería del PP y estos presupuestos son una gran muestra de a quién le sonríe la suerte. En Palma la lotería ha tocado a dos familias muy concretas: la que se dedica al negocio turístico y la que se dedica al negocio inmobiliario", ha destacado la concejala.

En este sentido, Truyol ha señalado que "dentro de una de estas familias a un hotelero le ha tocado el Gordo porque ha ganado vistas al mar gracias a la tala de los bellasombras", ha ironizado en referencia a la eliminación el pasado jueves de diecisiete ejemplares de la plaza Llorenç Villalonga.

Fulgencio Coll a la izquierda: "Dejaron una situación caótica"

Fulgencio Coll, líder de Vox, ha celebrado unos presupuestos "equilibrados, superiores a los del año pasado y que incorporan fuertes inversiones". Ha justificado su voto en contra de las decenas de enmiendas presentadas por la izquierda porque "son ideológicas y se basan en ingresos irreales".

Coll se ha dirigido a los regidores de izquierdas para acusarles de ser "los grandes responsables del problema de la vivienda" porque "legislaron mal, arrebataron la seguridad jurídica e hicieron un mal Plan General, dejando una situación caótica".

El portavoz del PSOE de Palma, Xisco Ducrós, ha pedido al líder de Vox que "deje de hacer oposición al pasado", y ha criticado al PP que no haya aprobado "ni una de las doscientas enmiendas que la izquierda ha presentado".

El socialista ha reprochado al equipo de gobierno que gaste "en proyectos ridículos y absurdos" como GESA o el Recinto Ferial mientras "olvida los problemas reales de los ciudadanos como la vivienda porque para ustedes la ciudad es solo una oportunidad de negocio".